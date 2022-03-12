Ожидается, что сенат Аргентины будет обрабатывать соглашение с МВФ с понедельника

Бюджетный комитет Сената Аргентины обсудит в понедельник соглашение с Международным валютным фондом, которое будет одобрено верхней палатой в конце следующей недели, заявил в субботу проправительственный сенатор Пабло Едлин.

Министр экономики Мартин Гусман предстанет перед комиссией в понедельник, добавил законодатель левого Фронта Тодоса в заявлении Radio Millenium.

Едлин ожидал, что к «концу недели» следующее «подавляющее большинство» сенаторов одобрит соглашение с МВФ, которое уже наполовину санкционировано палатой депутатов.

Новая программа расширенных кредитов будет использована для рефинансирования долга в размере около 45 миллиардов долларов из резервного кредита, предоставленного Фондом в 2018 году правительству либерального Маурисио Макри.

Срок погашения этого кредита составляет около 19 миллиардов долларов в этом году, 20 миллиардов долларов в 2023 году и 4 миллиарда долларов в 2024 году.

Пятничное голосование в нижней палате парламента вызвало бурные беспорядки, которые включали камни в месте проведения Конгресса и бросание бутылок с зажигательной смесью, одна из которых попала в полицейского.

«Подавляющее большинство из нас будет сопровождать президента (Альберто Фернандес), у нас не будет больших проблем», - сказал Едлин станции.

Новое соглашение продлевает условия оплаты, предусматривает 10 ежеквартальных обзоров и четырехлетний льготный период. Платежи должны быть сделаны в период с 2026 по 2034 год.

Помимо одобрения парламента Аргентины, он требует одобрения совета директоров МВФ.

с/рср