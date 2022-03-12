Министр иностранных дел Аргентины беседует с представителем США об Украине

Сантьяго де Чили, 11 марта Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро встретился в пятницу с представителем США, чтобы обсудить позицию против вторжения России в Украину и двусторонние отношения в контексте передачи президентского командования в Чили, согласно официальным источникам. Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс отметил в своем аккаунте в Twitter «хорошую встречу» с Кафьеро, чтобы «обсудить важность сильной и устойчивой позиции против неоправданного и неспровоцированного вторжения России в Украину», а также «сотрудничества по приоритетам полушария, включая права человека». Министерство иностранных дел Аргентины написало в Твиттере, что оба чиновника говорили «об общих чертах ситуации в полушарии и в мире», и что Кафьеро подчеркнул «поддержку» США «пути устойчивого и инклюзивного экономического восстановления, на который пошла Аргентина». Кафьеро, входящий в состав делегации президента Аргентины Альберто Фернандеса, присутствовавшего на инаугурации бывшего заместителя и бывшего студенческого лидера Габриэля Борича, также провел двусторонние встречи с представителями США, Коста-Рики, Гватемалы и Саудовской Аравии в пятницу, как написал в Twitter аргентинский Министерство иностранных дел. Министр иностранных дел Аргентины поблагодарил своего коста-риканского коллегу Родольфо Солано Кироса за поддержку временного председательства Аргентины в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), подчеркнув при этом важность организации как «стратегической платформы для интеграции региональных интересы и латиноамериканская солидарность». На встрече с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро Кафьеро заявил, что Аргентина «хочет углубить двусторонние отношения в области управления рисками стихийных бедствий, особенно те, которые связаны с последствиями изменения климата в Центральной Америке». Тем временем Букаро написал в Твиттере, что также затрагиваются вопросы «торговли, образования и развития». Наконец, на своей встрече с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом Элхерейджи Кафьеро выразил «необходимость увеличения и диверсификации экспорта», подчеркнув при этом актуальность торговой миссии на следующей неделе во главе с министром иностранных дел Аргентины на Ближнем Востоке. ШЕФ ВД/КФА