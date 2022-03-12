AP Exclusive: Дерби может определить матч всех звезд

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Если следующий матч всех звёзд Высшей лиги продолжится до самой ночи, у слаггера будет шанс решить эту проблему хитом... в дерби хоум-рана.

Верно. Определение в дополнительных иннингах идет, идет и уходит.

Вместо этих дополнительных заявок Владимир Герреро-младший, Шохей Охтани, Фернандо Татис младший, Брайс Харпер и другие крупные домашние бегуны могут появиться в классическом сезоне, чтобы решить эту проблему.

И дело в том, что между 182 страницами меморандума о взаимопонимании, подписанного в четверг Высшей лигой и профсоюзом игроков, скрывается радикально новый метод потенциального определения матча.

«Если после девяти иннингов Матча всех звёзд все равно закончится вничью, команды будут решать вопросы о проведении дерби хоум-рана при условии соглашения между сторонами о деталях и формате», — говорится в параграфе 13.

Эта часть соглашения называется «Предварительное соглашение — Матч всех звезд и дерби хоум-рана».

И это будет интересно нескольким болельщикам: в рамках общего соглашения «стороны договариваются обсудить более подробные детали и логистику потенциального концерта в середине Матча всех звёзд».

В Высшей лиге также появится новый международный акцент — игра регулярного сезона, которая пройдет в Париже в 2025 году.

Страница Home Run Derby и All-Star Game, датированная 1 марта и полученная агентством Ассошиэйтед Пресс, была подписана старшим юрисконсультом Высшей лиги Кейси Саносян и заместителем главного юрисконсульта Союза игроков Мэттом Нуссбаумом.

Это часть соглашения, которое привело к прекращению 99-дневной забастовки в Высшей лиге и позволило открыть предсезонные лагеря.

Матч всех звезд этого года пройдет 19 июля на стадионе «Доджер». Он был вручен Лос-Анджелесу после того, как издание 2020 года было отменено из-за пандемии.

Начиная с 1933 года, когда игра всех звёзд стартовала, 13 раз переходила на дополнительные иннинги. Последние два раза были в 2017 году в Майами и в 2018 году в Вашингтоне.

Отсутствие пусковых установок в этих условиях стало проблемой. Менеджеры стараются разместить в матче как можно больше питчеров к девятому иннингу.

Дерби Хоумрана, которое проводится каждый год за ночь до Матча всех звёзд, стало одним из самых популярных событий Высшей лиги. В подписанном соглашении не упоминаются изменения, связанные с этим событием.

Комиссар получил возможность добавить 33-го бейсболиста в состав каждой лиги в Матче всех звёзд, «в знак признания достижений каждого игрока в его карьере». Я могу добавить больше одного игрока, «если этого потребуют особые обстоятельства».

В других разделах соглашения:

Стороны договорились проводить игры регулярного сезона в Мехико каждый май с 2023 по 26 год; в Лондоне 24 и 26 июня 2023 года; в Париже в июне 2025 года и в Сан-Хуане в 2025 и 26 сентября 2025 года.

Первая серия кампании для Азии запланирована на 2024 год. Год спустя он появится специально в Токио.

Предсезонные игры запланированы в Пуэрто-Рико и/или Доминиканской Республике на 2024 год, а также выпуски World Baseball Classic в 2023 и 26 годах.

В этом году запланированы туры в Южную Корею и Тайвань, а в Латинскую Америку в 2023 году.

Игроки получат 70 000 долларов за участие в турнирах регулярного сезона в Европе и Азии и 20 000 долларов за приезд в Латинскую Америку.