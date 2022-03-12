Анибал Торрес: «Такого кабинета в тени нет, все решения принимаются в Совете министров»

Председатель Совета министров Анибал Торрес отрицал существование Шкаф в тени». Он сообщил, что все решения принимает сам президент Педро Кастильо по согласованию с министрами кабинета министров.

Министр был проконсультирован 60-дневным предварительным расследованием правительства чиновников, которые будут связаны с президентом.

«Не кажется ли вам слишком много говорить о том, что вы являетесь теневым кабинетом? Нет такого кабинета в тени, все решения принимаются в Совете министров. Когда президенту приходится заниматься конкретным вопросом в секторе, он звонит соответствующему министру», - сказал Торрес в интервью телеканалу TV Peru.

Кроме того, премьер заявил, что видел таких чиновников, советников, и раньше; но он исключил, что они принимают решения в правительстве.

«Я не общаюсь с ними, теперь я узнаю их немного больше, потому что раньше я собирался поговорить с президентом и видел их там. Но дело не в том, что они принимают какое-либо решение по государственному вопросу. Я думаю, что это абсолютно ложно», - сказал он.

Несмотря на это, Анибал Торрес высказался за проведение соответствующих расследований. Но он заявил, что ищет «все зло, известное и имеющее» исполнительную власть.

«Пусть все расследования будут проведены. Здесь мы попытались найти все зло, известное и известное исполнительной власти, и это впервые стало известно в средствах массовой информации. Очень плохо, что факты, являющиеся предметом судебного расследования, обсуждаются в СМИ и в СМИ уже заранее осуждаются», - сказал он.

Что касается Карелима Лопеса как эффективного сотрудника, то она подчеркнула, что все еще пытается достичь этого условия в рамках фискальное расследование. Однако я указываю, что было неправильно, чтобы СМИ показывали запись, с которой она намерена добиться эффективного сотрудничества. Он усомнился в том, что такого рода раскрытие информации не было сделано в других случаях коррупции.

«Знаем ли мы содержание эффективного сотрудничества в Odebrecht, в Lava Jato? Почему мы его не знаем? Почему эти процессы занимают слишком много времени? Почему те, кто ограбил нас на миллиарды солнц на свободе? Только потому, что у них есть деньги, но тот, у кого нет денег, сидит в тюрьме. Мне кажется, что такая ситуация не совсем правильная», — заявил премьер.

Государственное министерство Перу. | Фото: Андина.

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ

Анибал Торрес заявил, что страна может избавиться от коррупции, если реформировать систему правосудия. Сюда входят судебная власть, Государственная прокуратура, Национальный совет юстиции и Конституционный суд. Премьер отметил, что именно эти ведомства «быстро освобождают крупных преступников».

Однако он подчеркнул, что эта реформа не может быть делом только исполнительной власти, но и Конгресса Республики. Это потому, что этого можно достичь только путем конституционной реформы.

«Исполнительная власть не может этого сделать. Это задача Конгресса Республики и требует глубокой поправки в Конституцию, много статей», - сказал он.

«Конечно, они смотрят на Учредительное собрание как на монстра. Но если они так боятся Учредительного собрания, мы должны изменить действующую Конституцию», - добавил он.

Таким образом, Торрес отметил, что «исполнительная власть не продвигала, не продвигала и не будет продвигать Учредительное собрание».

Он сказал, что, хотя это было частью правительственного плана Педро Кастильо, теперь он «является президентом всех перуанцев». Возможно, это связано с тем, что существует некая часть населения, выступающая против созыва такого собрания. Но он отметил, что если граждане созвали его, они не будут против этого.

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