Аньес отбывает год в предварительном заключении, между поляризацией и спорами

Габриэль Романо Ла Пас, 12 марта То, как Жанин Аньес стала президентом Боливии в 2019 году, удерживает ее в предварительном заключении в течение года, когда и ее правовое положение, и ее здоровье столкнулись с оппозиционными секторами, которые видят в ней «трофей официализма», и правительством, которое сигнализирует ей о том, что она участвует в том, что они считают, что это был «государственный переворот». Тюремное заключение бывшего временного президента подогревало скрытую поляризацию в стране каждый раз, когда затрагиваются события 2019 года, как это наблюдалось на протяжении всего этого года, когда каждая из сторон выходит на улицы, иногда в ходе столкновений, чтобы отстоять свою позицию. В свою защиту Аньес несколько раз утверждал, что с момента его прихода в правительство его должное судебное разбирательство обязанностей было конституционным и было одобрено законами, которые были одобрены парламентским большинством Движения за социализм (МАС). «ТРОФЕЙ» И «ПОГОНЯ» «Моя мать — политический трофей для Эво Моралеса», и это был «очень тяжелый год, год несправедливости», — заверила Эфе дочь бывшего временного президента Каролины Рибера. Обвинения в адрес Аньес были сосредоточены главным образом на событиях, предшествовавших ее вступлению в должность президента, когда она была вторым вице-президентом Сената, за преступления терроризма, мятежа, заговора, нарушения обязанностей и резолюции против Конституции, составляющие дела о «государственном перевороте I и II». Рибера считал, что арест его матери был вызван «изобретением» правительства, когда он говорит о «государственном перевороте», и что в глубине души MAS «они никогда не простят ему» за то, что он занял пост Эво Моралеса, который ушел с поста президента страны после протестов против него. «Не могло быть вакуума власти» и «единственной, кто остался, была моя мать» и «она взяла на себя эту ответственность», - сказал Рибера, имея в виду блоковую отставку президента и вице-президента, а также глав сената и палаты депутатов во время того кризиса. Положение Аньеса в тюрьме в Ла-Пасе было отмечено проблемами со здоровьем, гипертонией, нервными срывами и депрессией, с временами, когда он причинял травмы или голодовку, которую он держал более двух недель, чтобы потребовать своей свободы. ОБВИНЕНИЕ В «НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ» Для правительства Луиса Арсе, MAS, условия, в которых Аньес стал президентом, были результатом «государственного переворота». «Совершенно очевидно, что госпожа (Аньес) совершила преступления», - сказала Эфе Уго Молдиз, которая была министром во время правительства Эво Моралеса и которая почти год находилась в посольстве Мексики в Ла-Пасе с другими бывшими властями штата в ожидании безопасного поведения. Молдиз отметила, что Аньес, будучи вторым вице-президентом Сената, нарушил постановления этой палаты и Конституции, согласно которым президентство должно принадлежать «мажоритарной силе», то есть MAS. Кроме того, он заверил, что Аньес был частью «плана заговора» оппозиции, чтобы помешать кому-то занять главный офис государства, ссылаясь на встречи, которые состоялись в 2019 году, после отставки Эво Моралеса с поста президента, между политическими лидерами, католической церковью и международные организации. Молдиз также утверждала, что одна из причин, по которой Аньес находится в предварительном заключении, заключается в том, что «она была признана скрытой» и с «явным намерением воспрепятствовать соблюдению закона», что является одной из причин, по которой судья отказывается защищать себя на свободе. С другой стороны, судебные дела против Аньеса, которые должны быть одобрены парламентом, находятся на рассмотрении, в которых две трети голосов необходимы с одобрения оппозиции, несмотря на то, что MAS имеет большинство. Самый важный случай связан с так называемыми «резнями» Сакабы и Сенкаты в 2019 году, в ходе которых более двадцати гражданских лиц погибли в столкновениях с силами безопасности, когда Аньес уже вступил на пост президента. По мнению Молдиза, «во благо страны» необходимо «закрыть» этот этап истории приговором, основанным на имеющихся доказательствах. Со своей стороны дочь Аньеса заверила, что «все инстанции в Боливии» будут исчерпаны, а затем будут добиваться справедливости в «международных инстанциях». «Моя мать никогда не примет суждения обычными средствами (...) правда выяснится», - заключил он. Кроме того, некоторые оппозиционные сектора утверждают, что если Жанин Аньес будет привлечена к ответственности, бывший президент Моралес также должен быть привлечен к ответственности за события, произошедшие после неудачных выборов 2019 года. ШЕФ грб/лнм/дмт (фото)