Энди Поло: из аудио видно, что адвокат Тимберса оказывал давление на Генессиса Аларкона, чтобы избежать доноса

Майкл Фуллер, юрист Genessis Alarcón в Соединенных Штатах, транслировал серию аудиозаписей, в которых показано, что представители Портленда Тимберс, бывшая команда Энди Поло, пыталась убедить её не сообщать перуанскому футболисту за домашнее насилие.

Программа Magaly Tv: La firme воспроизвела откровения журналиста ESPN Джеффа Карлайла. Как вы помните, бывший партнер нового игрока Universitario de Deportes заявил, что глава службы безопасности «Тимберс» был осведомлен о жестоком обращении, которому он подвергся в 2021 году.

В записи, воспроизведенной пространством Магали Медины, можно услышать женский голос, разговаривающий с Женессис Аларкон, которой помогал переводчик для объяснения обвинений против Энди Поло.

После объяснения предполагаемый представитель американского клуба сообщает матери детей футболиста, что у нее будет окончательное решение, если она пожелает продолжить дело; однако она предполагает, что не будет продолжать предъявление обвинений. « Конечно, мы ожидаем, что вы скажете нет, нет (вы хотите выдвинуть обвинения) ».

Следует отметить, что запись поступила через день после того, как Женессис Аларкон дал показания адвокатам Высшей лиги футбола, которые расследуют дело о насилии в семье, которому он подвергся.

«Весьма вероятно, что Тимберс также будут рассматриваться в этом гражданском иске, потому что они оказывали на нее давление, а также скрывали домашнее насилие, свидетелями которого они стали », - прокомментировала популярная «Сорока». '

ЗАЯВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА МАГАЛИ МЕДИНА ВОПРОСЫ

Universitario de Deportes принял лицо за Энди Поло и заявил в заявлении, что его наняли после расследования что у него нет уголовного иска в Перу и США. Слова клуба сливок вызвали ярость Магали Медину.

«Конечно, подал, но это не означает, что я не подвергала эту женщину психологическому и физическому насилию, как она заявила здесь и в клубе. То, что этот иск, который не продолжился, по словам его адвокатов, теперь, как известно, обусловлен давлением со стороны «Тимберс», - начал говорить он.

Точно так же популярная «Уррака» отметила, что, хотя судебного иска нет, это не означает, что Энди Поло надругался над своей еще женой, потому что в своей программе он показал все доказательства и что если процесс не продолжился, то это было потому, что на Генессиса Аларкона оказывал давление бывший клуб Перуанский футболист.

«Теперь «U» в этом заявлении, которое, как я думал, должно было сказать что-то более рациональное или поняло своих поклонников, однако оно говорит о том, что они узнали и не нашли никакого уголовного дела. Это не отменяет того, что случилось, и что он плохой отец. Они не могут надеть повязку на глаза », - сказал он.

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