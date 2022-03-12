Андрелтон Симмонс подписывает контракт на год с Кабс

Redacción Deportes, 11 марта Чикаго Кабс заполнили один из своих пробелов в своей внутренней розыгрыше, добавив в эту пятницу сезон к шортстопу Куразолана Андрелтону Симмонсу в обмен на четыре миллиона долларов. Утверждение контракта зависит от того, сдаст Симмонс физический экзамен, требуемый командой, сообщает mlb.com. Работа Симмонса в Высших лигах была подчеркнута его высоким качеством в качестве защитника шортстопа, позиции, в которой он выиграл четыре «Золотые перчатки» и «Платиновую перчатку» как лучший защитник в мире, в Национальной лиге в 2013 году, когда играл за «Атланту Брэйвз». Симмонс, который не выделялся как отличный хиттер в своей карьере в высшей лиге, провел свой лучший наступательный сезон в 2017 году с «Ангелами», когда он ударил в среднем за .292, с 11 хоум-ранами и 75 пробегами. В прошлом сезоне «Кабс» отправили пуэрториканца Хавьера Баэза в Нью-Йорк Метс и с тех пор использовали нескольких игроков для защиты шортстопа, включая доминиканца Серхио Алькантара. Приход Симмонса придаст ему стабильность на этой позиции, дав ему спокойствие от наличия великого защитника, лидера Дэвида Росса. ШЕФ чр/ммв/автомобиль