Андони Ираола подтвердил серьезность травмы Радамеля Фалькао и рассказал о своем возвращении

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - January 2, 2022 Rayo Vallecano's Radamel Falcao on the bench before the match REUTERS/Susana Vera

После дня отдыха Райо Вальекано возобновил тренировки в прошлую среду, 9 марта, чтобы начать подготовку к матчу с «Севильей», который стал жизненно важным для мадридской команды, которая не сможет рассчитывать на два стартовых конца - Иси Паласон и Альваро Гарсия в этом матче. К этому следует добавить длительное отсутствие Радамеля Фалькао из-за травмы.

Райо Вальекано находится в состоянии неудовлетворительного результата, который затягивается после рождественских каникул. Из восьми матчей лиги, сыгранных в 2022 году, он набрал только одно очко из 24 возможных и не выигрывал в течение двух с половиной месяцев, начиная с 18 декабря 2021 года, против Алавеса.

В это время команда приковала семь поражений, последние шесть подряд, и ничью, плохое равновесие, которое заставило ее пережить всего за два месяца жизни, комфортно глядя вверх, чтобы начать смотреть вниз с беспокойством.

При таком сценарии Райо теперь находится всего на семь очков выше вылета, и матч с «Севильей» кажется важным, поскольку он также находится в Вальекасе, где на следующей неделе он также примет еще одного из самых сложных соперников чемпионата, Атлетико де Мадрид.

Против «Севильи» Андони Ираола имеет две очень важные потери из-за санкций, те из двух его стартовых концов, Иси Паласон и Альваро Гарсия. Его заменителями, скорее всего, станут сенегалец Мамаду Силла и португалец Бебе. Кроме того, отсутствие опытного Радамеля Фалькао, которого заменит Серджи Гвардиола.

Что касается травмы колумбийца, Андони Ираола подтвердил на Radio Marca de España серьезность травмы и сообщил хорошие новости о возвращении «тигра» на суды: «Фалькао ранен в районе близнеца , в Севилью в это воскресенье, 13 марта, ему трудно прибыть. Мы будем верить, что он может быть против «Атлетико».

Рейнальдо Руэда внимательно выслушивает эту новость в связи с составлением списка игроков, вызванных на отборочные матчи Южной Америки против Боливии и Венесуэлы. Они пройдут 24 и 29 марта и будут иметь решающее значение, потому что Колумбия должна победить и дождаться определенных результатов, чтобы претендовать на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Возвращаясь с Райо Вальекано, хорошая новость для тренера басков заключается в том, что он восстанавливает центрального защитника Алехандро Катена, который не играл в Кадисе из-за санкций и который является лидером спины команды. Ираола надеется вернуться на путь триумфа и что призрак спуска будет забыт:

В этом матче против «Севильи» два игрока из состава, защитник Икер Ресио и полузащитник Ману Наварро, которые тренируются с первой командой на этой неделе, могли получить шанс принять участие в вызове.

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