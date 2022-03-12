Олл Бойз примет Гимназию (Мендоса) на 5-й день

Команда гостей с радостью прибывает к этой дате, поскольку они пришли к победе, однако хозяева будут стремиться вернуться к триумфу на своем стадионе после ничьей предыдущего дня.
All Boys набрали только одно очко в своем последнем матче против Сан-Тельмо, сравняв счет со счетом 1:1. В предыдущие 3 дня он дважды побеждал и 1 сравнял счет.
Гимназия (Мендоса) прибывает с настроением после победы над Сан-Тельмо со счетом 3:0.
Все мальчики и гимнастика будут измерены завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет проведен на стадионе Мальвинские острова.
В последних 4 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители дважды выиграли и закончили вничью 2 матча.
Заведение занимает седьмое место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 3 единиц и занимает двадцать седьмое место в турнире.
Судья, назначенный на матч, — Пабло Хименес.
Расписание всех мальчиков и гимнастики (Мендоса), в зависимости от страны
- Аргентина: 17:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00
- Мексика CST и Никарагуа: 14:00
- Мексика MST и Мексика PST: 13:00
- Венесуэла: 16:00
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