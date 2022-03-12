Олл Бойз примет Гимназию (Мендоса) на 5-й день

Команда гостей с радостью прибывает к этой дате, поскольку они пришли к победе, однако хозяева будут стремиться вернуться к триумфу на своем стадионе после ничьей предыдущего дня.

All Boys набрали только одно очко в своем последнем матче против Сан-Тельмо, сравняв счет со счетом 1:1. В предыдущие 3 дня он дважды побеждал и 1 сравнял счет.

Гимназия (Мендоса) прибывает с настроением после победы над Сан-Тельмо со счетом 3:0.

Все мальчики и гимнастика будут измерены завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет проведен на стадионе Мальвинские острова.

В последних 4 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители дважды выиграли и закончили вничью 2 матча.

Заведение занимает седьмое место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 3 единиц и занимает двадцать седьмое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Пабло Хименес.

Расписание всех мальчиков и гимнастики (Мендоса), в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

Мексика MST и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

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