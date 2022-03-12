Альфредо Морелос удивляет соперников и силен на корте: «Когда я ударил его, я отскочил как 5 метров»

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - Rangers v Crvena Zvezda - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 10, 2022 Rangers' Alfredo Morelos reacts Action Images via Reuters/Carl Recine

В сборной Колумбии одной из больших проблем является отсутствие гола, поскольку он не забивал в семи матчах, а его квалификация на чемпионат мира в Катаре вызывает сомнения, однако нескольким игрокам удалось выделиться в своих клубах и могут внести большой вклад в национальную сборную в финальные раунды квалификационных раундов. Альфредо Морелос - один из тех, о ком больше всего говорилось в последние недели, благодаря тому, что он хорошо провел время в «Рейнджерс».

Колумбиец сообщил со счетом в последнем матче «Рейнджерс» против Эстреллы Роха в 1/8 раунде Лиги Европы, а вместе с ним забил 32 гола в европейском соревновании. Это означает, что Морелос занимает третье место по количеству бомбардиров в этом соревновании и является южноамериканцем, который набрал больше всего очков в истории этого турнира.

1. Хенрик Ларссон — Швеция — 40 голов

2. Клаас-Ян Хунтелаар — Нидерланды — 34 гола

3. Альфредо Морелос — Колумбия — 32 гола

4. Радамель Фалькао Гарсия — Колумбия — 31 гол

5. Ариц Адурис — Испания — 31 гол

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Приход тренера Джованни ван Бронкхорста повысил качество колумбийца и его эффективность перед голами соперника. Теперь Морелос снова является одним из великих лидеров в «Рейнджерс», и кажется, что он хорошо проводит время с командой. Теперь цель команды Глазго — закрепить свою квалификацию до четвертьфинала в ответном матче Лиги Европы. Напомним, что первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу шотландской команды.

Сила колумбийца на игровом поле была очевидна в последнем матче против Эстреллы Роха. Александр Драгович, защитник и один из лидеров сборной Сербии, рассказал о силе нападающего «Рейнджерс» и сказал, что «мы знали, что он (Альфредо Морелос) хороший нападающий, и мы знали, насколько он хорошо держит мяч».

Драгович рассказал о небольшом опыте матча, который состоялся на стадионе «Айброкс», когда ему пришлось играть в мяч с колумбийцем. Защитник заявил, что «в первый раз, когда я столкнулся с Морелосом, я отскочил на расстоянии пяти метров».

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Наконец, на счет колумбийца, что означало частичное 2-0 на табло, защитник Эстреллы Роха сказал, что «у него был шанс, и он им воспользовался. На самом деле я думал, что хорошо справился против него, но гол, который он забил, пришел на брейк и наказал нас».

Альфредо Морелос уже улучшил свои показатели по сравнению с прошлым сезоном. В этом году он сыграл 39 матчей, забил 18 голов (между Лигой, Кубком, Лигой чемпионов и Лигой Европы) и отчитался с 8 голевыми передачами.

Следующий матч для «Рейнджерс» будет против Данди в четвертьфинале Кубка Шотландии в это воскресенье, 13 марта, позже они посетят Red Star в ответном матче Лиги Европы в четверг, 17, а в следующее воскресенье, 20-го, они снова сразятся с Данди, но на этот раз это будет для шотландской лиги. .

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