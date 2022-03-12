Alcaraz начинается с твердого шага в Индиан-Уэллсе

Чикаго (США), 12 марта испанец Карлос Алькарас, 19-й номер в мировом рейтинге, начал турнир в Индиан-Уэллсе в субботу твердым шагом, победив американку Маккензи Макдональд, 59 лет в мире, 6-3 и 6-3. Надев синюю майку и белые штаны, Алькарас авторитетно контролировал матч и запечатал себе путь в третий раунд за час и 35 минут игры в калифорнийской пустыне. В возрасте 18 лет испанец прибывает в Индиан-Уэллс после завоевания своего первого титула 2022 года в Рио-де-Жанейро, второго в своей молодой карьере после Умага 2021 года. Выбитый во втором раунде предыдущего выпуска этого турнира, когда он сдался британцу Энди Маррею, Алькарас навязал свое превосходство против Макдональда, в первом противостоянии между ними. Он начал с перерыва в первой игре, хотя соперник сразу его вернул, но агрессивность к остальным позволила ему сделать еще два перерыва, чтобы взять первый сет 6-3. Испанец спас четыре из шести брейкболов, присужденных Макдональду, один из них со счетом 5:3 в первом сете, что важно для поединка. Во втором сете не было недостатка в спорах, так как Макдональд отреагировал и сумел получить брейк преимущества в 3-2. Ошибка судьи, отказавшего американке в очке, когда она ошибочно посчитала, что мяч бросил дважды, облегчила работу Алькараса, который восстановил перерыв и в итоге взял игру с новым 6-3.