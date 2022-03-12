Соглашение с МВФ, чтобы ничего не изменилось

Конгресс находится на пути к утверждению соглашения о рефинансировании с МВФ, что станет триумфом для бюрократов агентства, которым не придется засчитывать большую часть кредита, предоставленного Аргентине, и для политиков правительства, которым не придется принимать меры, противоречащие их популистский дискурс, но абсолютно необходимый для роста страны. Согласование интересов, хотя и основано на разных причинах, делает одобрение предсказуемым. Только непредсказуемость правящей коалиции сохраняет некоторую неопределенность относительно вероятного исхода.

За риторикой об уменьшении задолженности и голосовании «с заложенным носом» явно скрывается пристрастие правительства к долгам, возникшее в результате отсутствия заботы о налоговых ресурсах. На протяжении всех лет пребывания у власти нынешнее правительство заботилось об увеличении бюджетного дефицита. Что еще хуже, этот рост был связан с усилением фискального давления, что сделало экономику менее конкурентоспособной.

Запрос дополнительных средств (что увеличит долг) вместе с рефинансированием неоправданных квот подтверждают ложность выступлений, которые мы слышим. Это будет около 4,5 миллиардов долларов, которые, скорее всего, будут потрачены впустую до следующих выборов. В отличие от голосования с заложенным носом, это музыка для политики, поскольку она не позволит ничего изменить на какое-то время и сохранит «прогрессивный» дискурс, который является оксюмороном реального прогресса.

Чтобы расти, нам нужно многое изменить. Крайне важно, чтобы вся экономика стала более продуктивной, чтобы она могла конкурировать в мире. Население должно понять это. К сожалению, в Аргентине есть нечто похожее на то, что происходило в Советском Союзе, где пропаганда убедила население в том, что оно живет лучше, чем в Соединенных Штатах, потому что там люди эксплуатируются капиталистами и в некотором роде напоминали рабов. На протяжении десятилетий мы слушали популистский и протекционистский дискурс, и мы в замешательстве, как это было в Советском Союзе в 70-х и 80-х годах. К счастью, в этом менталитете есть небольшие изменения, надеюсь, он станет зрелым.

Изменения, которые необходимо внести, не секрет: снижение государственных расходов и занятости, дерегулирование, более рациональная налоговая структура с меньшим давлением и поощрением инвестиций, трудовая реформа и открытие экономики, среди прочего. К сожалению, свежее серебро от рефинансирования даст воздух, который будет использоваться для бездействия.

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