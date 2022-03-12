Столкновения мигрантов из Африки и Центральной Америки на юге Мексики

Тапачула (Мексика) 11 марта Мигранты из Центральной Америки и Африки ожесточили столкновения в пятницу днем у главного входа в офисы по регулированию иммиграции Национального института миграции (INM) в городе Тапачула на юго-востоке мексиканского штата Чьяпас. Конфронтация вызвала хаос, поскольку африканцы бросали камни и палки на улицы, а также преследовали и избивали центральноамериканцев, которые проводят блокады и демонстрации в этом городе, требуя внимания и документов, которые позволяют им свободно перемещаться по стране. Иностранцы из Венесуэлы, Кубы и других стран провели две блокады на главном проспекте в дополнение к сжиганию мусора и поджогу некоторых пальм. Эти демонстрации усилились в течение нескольких часов после прибытия президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который находится в рабочей поездке по штату, в ходе которой было объявлено о выдаче более 200 виз по гуманитарным соображениям. «Сегодня 200 мигрантам были выданы визы, они все еще там, и сегодня мы все равно хотим помощи, мы хотим решения, мы хотим получить ответ», - было требование мигранта из Гондураса в разгар этой драки. Люди провели эти акции протеста, потому что они передали свои паспорта властям НИМ, но не выдали им никаких виз или проездных документов, что вызвало разногласия и закрытие улиц. Блокада вызвала гнев африканских мигрантов, которые разблокировали дороги, потушили огонь и убрали камни и предметы. Канемо, венесуэльский мигрант, упрекнул миграционные власти в том, что они быстрее справляются с гаитянскими и африканскими мигрантами, в то время как они остались последними и без какого-либо решения. Обмен камнями и ударами продолжался около 10 минут, и обе группы отступили на соседние улицы, не получив травм. В настоящее время мигранты оспаривают места для въезда в административные миграционные службы для получения документов, которые позволяют им переехать к северной границе страны для въезда в Соединенные Штаты. Карлос Родригес, венесуэльский мигрант, сожалеет, что власти вызывают их в офисы и не посещают их. Он утверждал, что акции протеста заключаются в том, чтобы запросить иммиграционное внимание и выдачу им виз для того, чтобы покинуть Тапачулу. После драки африканские мигранты вернулись в городские миграционные службы, чтобы попросить внимания при выдаче документов. В последние недели в Тапачуле уже прошло несколько акций протеста, призывающих к ускорительному оформлению иммиграционных документов. В некоторых из этих маршей произошли столкновения с Национальной гвардией, и по крайней мере один раз группа мигрантов гаитянского и африканского происхождения ворвалась в штаб-квартиру НИМ. Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев. Между тем, Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев в 2021 году.