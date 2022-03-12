Спортивные прогнозы AFP в 12:00 по Гринвичу

- ФУТБОЛ
Европейские соревнования
Лондон:
Комментарий к 29-й дате Премьер-лиги
(Примечание FBL ENG, 500 слов - около 20:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
Рим:
Комментарий к 29-й дате итальянской серии А
(Примечание Fbl ITA, 500 слов - около 23:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
Берлин:
Комментарий к 26-й дате Бундеслиги Германии
(Примечание FBL GER, 500 слов - около 18:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
Чемпионат Латинской Америки
Буэнос-Айрес:
Комментарий к шестому дате Кубка аргентинской лиги первого дивизиона.
(Сводка ARG Fbl, 400 слов - около 02:30 по Гринвичу в воскресенье)
Мексика:
Прокомментируйте десятый раунд турнира Клаусура мексиканского первого дивизиона.
(Сводка Fbl MEX, 400 слов - около 03:00 по Гринвичу в воскресенье)
- ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Янкин, Китай:
От Пуэрто-Рико до Израиля, когда отсутствие снега не останавливает зимних паралимпийцев
Пуэрто-Рико, Греция, Израиль... Известные своими тропическими температурами, солнечными пляжами или пустынями, эти страны, часто без снега и без инфраструктуры для соревнований, тем не менее, отправили нескольких лыжников на Паралимпийские игры в Пекине.
Людовик ЭРЕТ
(Паралимпийский подход CHN 2022, 600 слов - около 17:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
- РЕГБИ
Париж:
Комментарий к 4-й дате Турнира шести наций
(Регби шести наций FRA ENG ITA SCO WAL IRL Примечание, 400 слов - около 19:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
- ТЕННИС
Индиан-Уэллс
Индиан-Уэллс, США:
Комментарий к турниру в Индиан-Уэллсе, Masters 1000 в ATP и WTA 1000.
(Резюме Тенниса Индиан-Уэллс ATP WTA США, 500 слов - около 23:00 по Гринвичу)
ФОТОГРАФИИ
- ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Дзюдо
Рио-де-Жанейро:
Французский дзюдоист Ринер чувствует себя «без давления», но с амбициями на Париж-2024
В 32 года французский дзюдоист Тедди Ринер говорит, что чувствует себя «без давления» в начале подготовки к Олимпийским играм Париж-2024, но не скрывает, что мечтает завоевать «самую красивую из медалей» перед своей семьей.
Луис ДЖЕНО
(Только интервью по дзюдо FRA BRA 2024, 630 слов - уже передано)
ФОТО, ВИДЕО
cl-Рига