Спортивные прогнозы AFP в 12:00 по Гринвичу

- ФУТБОЛ

Европейские соревнования

Лондон:

Комментарий к 29-й дате Премьер-лиги

(Примечание FBL ENG, 500 слов - около 20:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

Рим:

Комментарий к 29-й дате итальянской серии А

(Примечание Fbl ITA, 500 слов - около 23:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

Берлин:

Комментарий к 26-й дате Бундеслиги Германии

(Примечание FBL GER, 500 слов - около 18:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

Чемпионат Латинской Америки

Буэнос-Айрес:

Комментарий к шестому дате Кубка аргентинской лиги первого дивизиона.

(Сводка ARG Fbl, 400 слов - около 02:30 по Гринвичу в воскресенье)

Мексика:

Прокомментируйте десятый раунд турнира Клаусура мексиканского первого дивизиона.

(Сводка Fbl MEX, 400 слов - около 03:00 по Гринвичу в воскресенье)

- ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Янкин, Китай:

От Пуэрто-Рико до Израиля, когда отсутствие снега не останавливает зимних паралимпийцев

Пуэрто-Рико, Греция, Израиль... Известные своими тропическими температурами, солнечными пляжами или пустынями, эти страны, часто без снега и без инфраструктуры для соревнований, тем не менее, отправили нескольких лыжников на Паралимпийские игры в Пекине.

Людовик ЭРЕТ

(Паралимпийский подход CHN 2022, 600 слов - около 17:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

- РЕГБИ

Париж:

Комментарий к 4-й дате Турнира шести наций

(Регби шести наций FRA ENG ITA SCO WAL IRL Примечание, 400 слов - около 19:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

- ТЕННИС

Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США:

Комментарий к турниру в Индиан-Уэллсе, Masters 1000 в ATP и WTA 1000.

(Резюме Тенниса Индиан-Уэллс ATP WTA США, 500 слов - около 23:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

- ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дзюдо

Рио-де-Жанейро:

Французский дзюдоист Ринер чувствует себя «без давления», но с амбициями на Париж-2024

В 32 года французский дзюдоист Тедди Ринер говорит, что чувствует себя «без давления» в начале подготовки к Олимпийским играм Париж-2024, но не скрывает, что мечтает завоевать «самую красивую из медалей» перед своей семьей.

Луис ДЖЕНО

(Только интервью по дзюдо FRA BRA 2024, 630 слов - уже передано)

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