Адмирал Браун ищет победу над Эстудиантесом (BA), чтобы подняться на вершину

Обе команды прибывают на матч в этот день с надеждой вернуться к победе, поскольку обе команды сыграли вничью в текущем турнире.

Адмирал Браун сравнял со счетом 2:2 против Сантамарины. За предыдущие 3 дня он дважды побеждал и один раз потерпел поражение.

Эстудиантес (БА) сравнялся со счетом 2:2 против «Виллы Дальмин» в предыдущий день. В последних матчах он одержал 1 поражение и 2 ничьи.

Альте. Браун и Эстудиантес встретятся завтра в 21:10 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе Фригата Президенте Сармьенто.

Местный житель одержал 2 победы за последние несколько дней, которые они сыграли друг против друга.

Заведение находится на девятом месте с 7 очками и 2 победами, а посетитель достиг 3 единиц и занял двадцать седьмое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Мариано Гонсалес.

Расписание Almirante Brown и Estudiantes (BA), в зависимости от страны

Аргентина: 21:10 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:10 часов

Мексика CST и Никарагуа: 18:10 часов

Мексика MST: 17:10 часов

Мексика PST: 16:10 часов

Венесуэла: 20:10 часов

Источник примечания и изображения: DataFactory