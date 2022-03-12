Адмирал Браун ищет победу над Эстудиантесом (BA), чтобы подняться на вершину

Обе команды прибывают на матч в этот день с надеждой вернуться к победе, поскольку обе команды сыграли вничью в текущем турнире.
Адмирал Браун сравнял со счетом 2:2 против Сантамарины. За предыдущие 3 дня он дважды побеждал и один раз потерпел поражение.
Эстудиантес (БА) сравнялся со счетом 2:2 против «Виллы Дальмин» в предыдущий день. В последних матчах он одержал 1 поражение и 2 ничьи.
Альте. Браун и Эстудиантес встретятся завтра в 21:10 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина — Primera Nacional 2022, будет сыгран на стадионе Фригата Президенте Сармьенто.
Местный житель одержал 2 победы за последние несколько дней, которые они сыграли друг против друга.
Заведение находится на девятом месте с 7 очками и 2 победами, а посетитель достиг 3 единиц и занял двадцать седьмое место в турнире.
Судья, назначенный на матч, — Мариано Гонсалес.
Расписание Almirante Brown и Estudiantes (BA), в зависимости от страны
- Аргентина: 21:10 часов
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:10 часов
- Мексика CST и Никарагуа: 18:10 часов
- Мексика MST: 17:10 часов
- Мексика PST: 16:10 часов
- Венесуэла: 20:10 часов
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