Адебайо получает 30 очков и Heat побеждает Кавса

МАЙАМИ (AP) - Бам Адебайо набрал 30 очков и 17 подборов, Джимми Батлер добавил 24 очка, а «Майами Хит» обыграл «Кливленд Кавальерс» в пятницу со счетом 117-105.

Тайлер Херро имел 22 очка, а Макс Страс финишировал с 17 за «Хит», который улучшился до 16-7 в матчах после поражения.

Майами в начале третьей четверти продемонстрировал серию из 13 очков без ответа и лидировал на восемь очков. Ближе к концу периода ему удалось провести еще одну атаку со счетом 11:0, чтобы взять лидерство со счетом 84:67.

Адебайо сделал 11 из 16 полевых бросков, включая свои восемь штрафных бросков. Дариус Гарланд добавил 24 очка и 10 передач за «Кливленд», который проиграл семь из своих последних 10 игр.

«Кавс» искали барьер для жары впервые с сезона 2009-10. Вместо этого они упали до рекорда 1-21 за последние 22 визита в Майами. Единственный триумф пришелся на эту кампанию.