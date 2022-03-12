Молодая женщина, которая вышла на прогулку со своими собаками в Черкасии (Киндио), кажется мертвой

Власти расследуют смерть молодой женщины в Чиркасии (Киндио), которую последний раз видели живой, когда она, как обычно, выводила своих собак на прогулку, но которая спустя несколько часов была найдена мертвой, после того как поняли, что домашние животные вернулись в дом, где она проживала, без компании жертвы.

В региональной газете El Quindiano сообщили, что молодая женщина была опознана как Йенни Каролайн Нохава, которая покинула свой дом, в районе Ла-Планча в пятницу утром.

Однако, увидев, что прошло много времени без возвращения женщины и что собаки вернулись одни, они начали поиски и предупредили власти, а позже обнаружили ее мертвой в лесистой местности этого муниципалитета.

Власти, осуществившие соответствующую отмену, подошли к делу и начали расследование для определения обстоятельств его смерти.

«На данный момент только информация, предоставленная семьей, заключается в том, что молодая женщина пошла на прогулку с собаками, и они прибыли в дом одни, и мы не знаем, была ли это кража, убийство, несчастный случай или другая причина смерти, потому что власти находятся в восстании», - сказал секретарь Правительство Черкасии, Андрес Галвис.

Они также указали, что женщина училась на седьмом семестре в Университете Ла Гран Колумбия, учебном заведении, где они приостановили занятия, узнав о смерти молодой женщины.

Этот факт стал известен после того, как корпорация Sisma Mujer опубликовала отчет, в котором было установлено, что число убийств женщин в Колумбии возросло.

Рост составил 12,3 процента по сравнению с предыдущим годом, поскольку 210 женщин были убиты в случаях сексистского насилия, большинство из которых моложе 30 лет, как указано в этой организации, которая пояснила, что это самый высокий показатель за последние годы.

Согласно одной из оценок, согласно ежегодному балансу НПО по борьбе с насилием в отношении женщин, который отражает официальные данные Управления уголовных расследований (Dijín) Национальной полиции, одна женщина становилась жертвой убийства женщин каждые 41,7 часа.

По словам Сисмы Мухерес, более половины этих убийств женщин были совершены женщинами в возрасте до 30 лет, а 17 жертв были несовершеннолетними, из которых следует, что с 1 января по 3 марта этого года 35 женщин уже были убиты, то есть одна каждые 42 часа.

Бюллетень также показывает, что сексуальное насилие в отношении женщин увеличилось на 21,11 процента по сравнению с 2020 годом, и одна женщина становилась жертвой сексуального насилия каждые 28 минут.

Сисма Мухерес напомнила, что «кризис, связанный с пандемией, означал увеличение риска и насилия в отношении девочек, девочек-подростков и женщин, особенно в их домах» и что с реактивацией «картина не улучшилась», поскольку почти 80 процентов случаев сексуального насилия произошла внутри домашних хозяйств.

Линии внимания

В чрезвычайных ситуациях для жертв гендерного насилия или для сообщения о случае заболевания в Колумбии имеется телефонный номер 155, который работает круглосуточно, по предварительному и бесплатному номеру телефона, по которому специализированный персонал может предоставить любую информацию о том, как действовать в этих случаях, психосоциальные консультирование и юридическую помощь и рассмотрение возможных жалоб в национальную полицию.

Фиолетовая линия, разрешенная мэрией Боготы, также оказывает круглосуточную помощь специализированным женщинам по бесплатному номеру 018000112137 или WhatsApp 3007551846 и электронной почте lpurpura@sdmujer.gov.co.

(С информацией от агентств).





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