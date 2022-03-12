Американская технологическая компания предлагает обучать программированию более 3000 аргентинцев: как зарегистрироваться и какие вакансии открываются

ARCHIVO - Cursar un campamento de codificación requiere un compromiso intensivo con el aprendizaje, pero augura una formación redituable. Foto: Uwe Anspach/dpa

Американская технологическая компания Oracle открыла регистрацию на этой неделе, чтобы тысячи аргентинцев с низким доходом могли обучаться программированию и иметь новые возможности на рынке труда.

Это прием заявок на участие в программе Oracle Next Education (ONE), которая включает в себя ровно 3334 вакансии для страны. Курс на 100% онлайн и полностью бесплатный для тех, кто хочет учиться и спешит работать, сообщили с официального сайта фирмы. И они уточнили, что программа предназначена для людей, которые не имеют доступа к качественному образованию.

Oracle Next Education — это образовательная программа и программа трудоустройства, социальная цель которой заключается в предоставлении контента по логике программирования, интерфейсу, Java и предпринимательству тем, кто в нем больше всего нуждается. В этой связи он стремится наладить связи для выхода на рынок труда и, в частности, помочь людям войти в «крупные компании».

Курс на 100% онлайн и полностью бесплатный.

Платформа включает в себя курсы структурированного обучения технологическим навыкам продолжительностью шесть месяцев. По словам компании, после окончания обучения платформа обеспечивает эксклюзивную сеть контактов для студентов программы, которая позволяет им подавать заявки на вакансии в крупных компаниях; признанные рынком и партнерами программы.

По данным аргентинской научно-технической компании Egg , младший программист в стране может зарабатывать от 140 000 до 200 000 долларов в месяц, что намного превышает среднюю зарплату в частном секторе .

Реквизито

Согласно Руководству Oracle Student Handbook, для прохождения программы ONE должны быть соблюдены определенные условия:

- Быть 18 лет или старше.

-Учитесь или окончите среднюю школу в государственной (или частной школе со стипендией).

-Не учится или уже учится в аспирантуре, магистратуре или докторантуре.

-Не работайте с разработкой технологий и/или систем.

-Иметь доступ к Интернету и компьютеру для прохождения курсов.

-Есть время на учебу.

Одна цель: обучайте и общайтесь

В рамках образовательного компонента они предлагают курсы, ориентированные на программирование и предпринимательство (технические и нетехнические навыки) на 100% сертифицированной онлайн-платформе.

Что касается подключения, они направят стажеров на эксклюзивную платформу, где они смогут зарегистрировать свое резюме и связаться с крупными компаниями на рынке, клиентами и партнерами Oracle.

Путешествие и календарь

Курс длится шесть месяцев, а минимальное посвящение составляет три часа в неделю. На тренингах программирование будет преподаваться с самых основ.

- Начинающий программист (1 и 2 месяцы): вы изучите логику программирования на практике и будете использовать HTML и CSS.

- Front-End (3 и 4 месяцы): будет известно, как создавать веб-страницы с помощью HTML, CSS и Java Script.

- Java Jr (месяцы 5 и 6): вас научат использовать java.util и java.io.

По данным Egg (REUTERS), младший программист в стране может рассчитывать на получение 200 000 долларов в месяц.

Предыдущие этапы зачисления

Перед регистрацией компания предложила прочитать руководство для студентов, проверить требования к участию, заполнить регистрационную форму, а также прочитать и принять условия использования и политику конфиденциальности.

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться, у которой есть время до 31 марта, необходимо выполнить следующие действия:

-Ингресар аль сигенте сайт веб: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/.

-Выберите вариант с надписью: «Зарегистрироваться».

-Затем заполните форму, указав свои личные данные.

— Вот и все! Новые участники программы получат электронное письмо с инструкциями по началу бесплатного курса.

Регистрация на участие в программе проводится ежеквартально и всегда объявляется на веб-сайте программы www.oracle.com/lad/one.

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