Украинский солдат благодарит британцев за помощь в уничтожении российского танка

Виктор, украинский солдат, смаковал свою победу в эту субботу, показав журналистам российский танк, уничтоженный британской противотанковой ракетой.

Затем российская армия сделала паузу в своем наступлении на западную окраину Киева, недалеко от Ирпеня. А Виктор, который не хочет, чтобы его фамилия была известна, воспользовался случаем, чтобы показать свою противотанковую систему NLAW, сокращенно от противотанкового оружия следующего поколения, и кровавый русский шлем.

«Тот был поражен этим великолепным аппаратом», - сказал он, направляясь в сторону обломков бронемашины. «И я хочу поблагодарить наших британских коллег, которые помогают нам», - добавил он.

Британское правительство сообщило, что передало 3600 единиц такого оружия украинским силам, сражающимся против российской армии, которая вторглась в Украину 24 февраля. Это одна из самых передовых систем, используемых украинской армией.

Российские бронетанковые подразделения, приближающиеся к столице и другим городам Украины, часто попадают в засады, проводимые с использованием таких устройств или других ракет, предоставленных странами-членами НАТО.

Рядом с уничтоженным танком Виктор также показывает AFP военное пальто, которое, по его словам, было брошено бегущим российским танкистом. Раньше рядом с телом в русской форме лежало лицом вниз в лесистой местности Ирпеня, был окровавленный шлем.

Ирпень и Буча — два города к западу от Киева, которые в течение нескольких дней подвергались жестоким бомбардировкам, что привело к многочисленным жертвам среди жителей, пытавшихся бежать. Украинские власти создали гуманитарные коридоры для их эвакуации в Киев.

До сих пор российской армии не удалось полностью окружить столицу и несколько колонн бронетехники получили серьезные повреждения, что замедлило продвижение русских.

«Сегодня украинские вооруженные силы контролируют большую часть города», — говорит Виктор.

«Рано или поздно я лично думаю, что мы отправим их всех обратно на границу», - говорит он.

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