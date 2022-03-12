Полицейский был убит в Кукуте во время насильственной кражи

Насилие продолжает захватывать страну, несмотря на усилия властей, поскольку в последние часы в департаменте Норте-де-Сантандер был убит полицейский, прикрепленный к Департаменту защиты и специальных служб национальной полиции, полицейский также предоставлял свои услуги в качестве эскорта от этого учреждения, кандидата в Палату представителей Хайро Умберто Кристо.

Инцидент произошел в столичном районе Кукута, точно в районе 20 июля, на международной дороге в юрисдикции Вилья-дель-Росарио, поскольку патрульный Карлос Даниэль Кастро был застрелен, когда преступники пытались украсть фургон, в котором мобилизовалась эта униформа, прискорбный факт произошел в то время, когда Кастро Кастро проводил финансовую операцию в точке заимствования.

Камеры безопасности этого места смогли зафиксировать тот факт, что около 17:39 вечера в эту пятницу вы можете увидеть высококлассный фургон, припаркованный перед зданием на международной автомагистрали, патрульный Карлос Даниэль Кастро, находился внутри места, проводившего ожидаемую осмотрительность, около 5:40 вечера было видно, что присутствие трех субъектов, которые подозрительно подходят к сайту и пытаются доказать отсутствие какого-либо авторитета. Другая камера фиксирует проникновение преступников, которые начинают указывать на патрульную машину сзади, и он тут же поворачивается, чтобы достать оружие. Однако преступники без разбора стреляют по человечности этого полицейского.

По данным газеты La Opinión, было слышно семь выстрелов, после чего видно, что, несмотря на ранения, полицейский, который был в штатском, продолжает бороться на окраине коммерческого учреждения, а преступники продолжают стрелять. Снаружи можно увидеть, как Кастро рушится перед злодеями, однако, они продолжают свое враждебное отношение и продолжают свои проступки, потому что, увидев его на земле, они решают пересмотреть его, чтобы покончить с их кражей. После этого трое убийц садятся в фургон полицейского, поворачиваются назад и отправляются в полет.

Согласно газете La Opinión, власти преследовали украденный автомобиль, однако он был проехал на высокой скорости по международной автомагистрали и в итоге исчез на тропе Ла Тоскана, третичной артерии, которая позволяет въехать в соседнюю страну Венесуэлу.

Бригадный генерал Оскар Антонио Морено Миранда, командующий столичной полицией Кукуты, выразил соболезнования родственникам мужчины в форме и выразил сожаление по этому поводу. Морено Миранда сказал: «Мы хотим предать гласности прискорбный факт, который оплакивает столичную полицию Кукуты, около 6 часов вечера на международной автомагистрали Вилья-дель-Росарио, один из наших людей в форме был убит преступниками, которые трусливо стреляли в молодого патрульного Даниэля Кастро за кражу транспортное средство, в котором он мобилизовался. Сегодня институциональный потенциал сосредоточен на поимке этих преступников». .

Патрульный Карлос Даниэль Кастро Твиттер - @PoliciaColombia

Кандидат в Палату представителей Хайро Умберто Кристо выразил свою печаль, услышав эту прискорбную новость, так как все указывало на то, что патрульный направлялся, чтобы забрать кандидата в момент его убийства, Христос сказал: «Это очень печальный день, это день, когда наши голоса сломленный, чтобы попрощаться с другом и товарищем по борьбе, это день, когда мы выражаем свое внимание и любовь семье Карлоса, это день, когда мы говорим насильственным людям, что их действия не могут запугать наши общественные силы». .

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