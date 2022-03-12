Полицейский ранен, а его нападавший погиб в результате инцидента в Марселе

Париж, 12 марта В Марселе (юг) полицейский был ранен в результате ножевого ранения «гражданина Франции, неизвестного секретными службами и не имеющего судебного протокола», заявил в субботу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. Агрессор был немедленно убит правоохранительными органами. «Пусть расследование пойдет своим чередом», - добавил он в заявлении для СМИ Дарманин, который пока тем самым отвергает джихадистские мотивы нападения. Инцидент произошел перед мэрией Марселя, в Старом порту города.