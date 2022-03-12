Новое поколение Alekna вступает в силу

Писая спорт, 12 марта Молодой литовский рекордсмен Мартинас Алекна дал понять, что, похоже, готов пойти по стопам своего отца, легендарного Виргилиюса Алекны, двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира, после победы в этой субботу в финале категории U23 Кубок Европы по запуску, который проходит в португальском городе Лейрия. Алекна выиграла золото с лучшим броском 58,09 метра, что почти в три раза больше, чем занявший второе место турок Осман Кул, завоевавший серебряную медаль с отметкой 55,61. А литовцу, которому всего 21 год, не нужно было приближаться к своему личному лучшему, 60,19, который он запустил в июне прошлого года в Вильнюсе. Образец огромного потенциала Мартинаса Алекны, который еще предстоит улучшить, чтобы достичь рекордов его отца, Виргилиуса, который удерживает второй лучший мировой рекорд всех времен с 73,88 метра, который он бросил в 2000 году. Но если будущее Алекны кажется многообещающим, которая добилась своего первого большого международного успеха в Лейрии, которая уже в 23 года готова встретиться с лучшим в мире, - это словенка Кристиан Чех. Как он продемонстрировал в эту субботу на Кубке Европы по питчингу, когда выиграл абсолютный финал диско над шведами Даниэлем Шталем и Саймоном Петтерссоном, золото и серебро на последней Олимпиаде в Токио. Чех, победивший с отметкой 66,11 метра, превзошел шведца Даниэля Шталя, действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира, на 16 сантиметров, которому пришлось довольствоваться серебряной медалью с лучшей попыткой 65,95. Далее также был швед Саймон Петтерссон, серебряная медаль на Играх в Токио, завоевавший бронзу с рекордом 63,80 метра. Результат, который подтвердил статус молодого словенца Кристьяна Чеха, который в прошлом году был пятым в олимпийском финале, как один из претендентов на золото как на Кубках мира в Евгении, так и на чемпионате Европы в Мюнхене, которые пройдут этим летом. Два соревнования, в которых Чех попытается преодолеть 70,35 метра, которые он установил с июня 2021 года как лучший личный рекорд, начав текущую дистанцию с нескольких более чем интересных 68,88 метров, которые ставят словенца в лидеры мирового рейтинга года. Если швед Даниэль Шталь не смог исполнить свою роль главного фаворита в финале диско, то не провалился в весе португалец Ауриол Донгмо, действующий чемпион Европы в помещении, который выиграл с попыткой 19,68, лучший открытый мировой рекорд года. яв/апа