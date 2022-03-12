Музыкальный рай для украинских артистов в Дании

С тремя такими друзьями музыкантами, как она, Надя Сафина бежала от вторжения в Украину в опасное десятидневное путешествие к спокойствию музыкальной школы в Дании.

Теперь «все, что у нас есть, это наш талант». «Это не обувь, не одежда и не ювелирные украшения, а только наш талант и наши инструменты», — рассказывает AFP 24-летний мальчик.

«В безопасности, но убита горем», Надя прибыла на этой неделе в Стевнс, в часе езды от Копенгагена, от бомб в Харькове, городе, который они оставили в первый день войны.

Они размещены в «Скандинавской школе виолончели», в которой регулярно принимают музыканты со всего мира, но теперь она посвящена исключительно украинским артистам.

«Мы поддерживаем их в тех же условиях, что и другие, то есть предлагаем им место для учебы, койки и укрытия», — объясняет его директор Джейкоб Шоу.

Благодаря своей сети контактов он организовал изгнание украинских музыкантов с первого дня российской атаки, 24 февраля.

Шесть уже прибыли в Данию, а еще трое должны сделать это в ближайшие несколько дней. На данный момент они могут остаться на три месяца.

Надя, ее жених Миха, оба альтисты, и эта сестра Ксения Кушерова, 24-летняя скрипачка, планировали поступить в школу.

«24 февраля мы проснулись от шума бомб. Это было страшно, действительно страшно, паника распространилась по нашему общежитию, мы подобрали свои вещи и все ушли», - до сих пор взволнованно вспоминает она.

Первый этап забрал их домой к матери в Донце, расположенном неподалеку от деревни. Затем они отправились во Львов, на западе, и вместе с остальными членами семьи Ксении переехали в Польшу.

«Во Львове мы прождали восемь часов на платформе при нулевом градусе, и нам не удалось сесть на поезд», — говорит Надя. Наконец, на машине, поезде и автобусе им удалось добраться до Варшавы.

Миша, ее жених, не сопровождал их. Как и большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, ему пришлось остаться в Украине. Вместе с отцом и братом он вернулся в качестве новобранца в свой дом в Кривом Роге, в центре страны.

Надя переживает, даже несмотря на то, что они находятся в постоянном контакте: «Мы посылаем сообщения друг другу, мы разговариваем каждый день, каждый час», - объясняет она.

- «Возвращение домой» —

С длинными каштановыми волосами и живым взглядом Надя переосмысливает жизненные планы, которые у нее были до вторжения.

«У меня было три работы, учеба, студенты, друзья, все, что мне нужно, и отличные жизненные проекты», - объясняет он.

Консерватория и университет в Харькове подверглись бомбардировке. Инструменты были уничтожены. Его учитель остался там, в приюте, чтобы ухаживать за матерью-инвалидом.

«Мы не можем себе представить, что произойдет в будущем, потому что они продолжают бомбить нас. Мы больше ничего не можем предвидеть», — отчаивается молодая женщина.

«Я просто хочу вернуться домой, да спасет Бог наши семьи и наших друзей. Теперь это мой план». «Но Путин сумасшедший. И он не хочет останавливаться», - сожалеет он.

В Стевнсе, убежище мира между морем и сельской местностью к югу от Копенгагена, он поселился в аккуратной комнате под крышей.

Там или в музыкальной комнате, установленной в другом здании, он практикует альт.

Со своими друзьями Олесей Клиепок и Маргаритой Сердюк, которым пришлось несколько дней прятаться в Харькове, прежде чем присоединиться к группе в Польше, Надя и Ксения наслаждаются спокойствием, хотя и не могут избежать мучений.

В нескольких сотнях метров пляж излечивает свою меланхолию.

Традиционно ультраограничительная в сфере предоставления убежища Дания сделала поворот на 180 градусов для украинцев и объявила об отмене действующего законодательства, чтобы облегчить их выход на рынок труда.

Скандинавская страна с 5,8 млн жителей открыла для себя 20 000 украинцев. С начала конфликта до 8 марта около 850 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища или вида на жительство.

чбв/карта/dbh/меня