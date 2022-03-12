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суббота 12 март 2022
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Россия

Сто маршей во Франции призывают принять меры против изменения климата

12 март 2022

Париж, 12 марта Спустя месяц после президентских выборов Франция провела в эту субботу более сотни маршей граждан, в том числе массовый в Париже, чтобы потребовать от властей мер по сдерживанию изменения климата. Под лозунгом «За климат и социальную справедливость» парижская демонстрация прошла около трех километров между площадью Нации и де-ла-Републик. Помимо активистов и граждан, обеспокоенных «чрезвычайной климатической ситуацией», на президентских выборах 10 апреля присутствовали три прогрессивных кандидата: левый Жан-Люк Меланшон, защитник окружающей среды Янник Жадо и социалистка Анн Идальго. «В пользу климатического законодательного органа наша жизнь не может ждать», - сказал Меленшон, занимающий самое высокое место среди трех, согласно опросам, с 12% до 13% намерений голосовать. Ожидается, что левый лидер будет бороться во втором туре с консервативными и ультраправыми номинациями, которые получают от 12 до 16% поддержки, поскольку предполагается, что нынешний президент Эммануэль Макрон победит с примерно 30% поддержки. ШЕФ УВД/пш (фото) (видео)

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