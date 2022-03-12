«Ничего не годится»: Иван Мехия нападает на Фернандо Харамильо, президента Dimayor

Узнав, что титул второго дивизиона второй половины 2021 года был выигран до вчерашнего дня, в четверг, 10 марта, Унионом Магдаленой в гранд-финале, устаревшем в одном матче против Кортулуа, известный спортивный профессиональный журналист Иван Мехия выступил против правления Главного дивизиона Колумбийский профессиональный футбол (Dimayor).

Коммуникатор vallecaucano не оставил ни одного комментария против руководства президента Димайора Фернандо Харамильо Хиральдо после того, как 1 января этого года были отложены расследования предполагаемого фиктивного матча между Лланерос ФК и Унион Магдалена.

Мехия был резким со своими традиционными кислотными комментариями через Twitter, даже апеллируя к регионализму после того, как назвал Харамильо «хорошей вещью ни за что» после награждения игроков и тренерского штаба циклона Бананеро на стадионе Doce de Octubre в Тулуа.

И дело в том, что экс-диодист Каленьо из Win Sports и Caracol Radio выразил свое возмущение, отреагировав как на назначение на триедину, опубликованную спортивным журналистом El Tiempo Хосе Оорландо Асенсио, где он сослался на скандал, за который Unión празднует титул, страдающий призраком выбывание в 25% матчей, сыгранных в первом дивизионе, все против всех в этом году. Это была оригинальная трель:

Как и выразительный ответ Мехии на эту публикацию:

Иван Мехия нападает на Фернандо Харамильо из-за скандала с Союзом Магдаленой и Льянеросом (Twitter: @PajaritoDeIvan)

Говоря именно о командах, которые выбыли из лиги или больше не входят в первый дивизион футбола, Мехия упомянул случай с Кукутой Депортиво, клубом, который в настоящее время ликвидируется, а затем реорганизуется через Управление обществ Колумбии с целью вернуть себе место в Димайор.

Иван был резким и утверждал, что если бы вышеупомянутое возвращение Кукуты к профессионализму произошло в этом году или ранее, Фернандо Харамильо представил бы свое заявление об отставке с поста президента руководящего органа колумбийского футбола.

Он не вдавался в подробности, но допросил администрацию, отвечающую за Харамильо Хиральдо, вмешательством, которое Богота могла принять в расследовании против игроков ФК Льянерос из Вильявисенсио, когда 4 декабря 2021 года они получили два гола в последнюю минуту от Униона. Магдалена, лишив тем самым повышения в CEIF Форталезы, с аннотацией, показывающей полное соучастие и неспортивную игру футболистов Метенсе и Магдалененсе.

Несмотря на этот скандал, Димайор организовал поздний финал, в котором ничего не было решено, с переменными платежными ведомостями по сравнению с прошлым годом и с наградой, в которой не было больше зрителей.

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