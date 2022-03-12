Задержанный во Флориде за передозировку, перенесенный курсантами Вест-Пойнта

(Обновление с указанием личности задержанного и точности числа курсантов) Майами, 12 марта Один человек был арестован по подозрению в причастности к передозировке, которую перенесли пять курсантов военной академии Вест-Пойнта после употребления кокаина, смешанного со смертельным фентанилом, в арендуемом доме для отдыха в Уилтон Мэнорс, Южная Флорида (США). Офис шерифа округа Броуард сообщил в субботу об аресте 21-летнего Акселя Джовани Кассеуса, который якобы продал вещество, в результате которого семь человек были госпитализированы, шесть из них из-за передозировки. Кассеус впервые предстал перед судом сегодня, где его поместили под залог в 50 тысяч долларов, после того как был арестован в пятницу за торговлю кокаином после тайной полицейской операции. Как сообщили сегодня в престижной военной академии, пять курсантов передозировали в четверг вечером в усадьбах Уилтон, четверо из которых пришлось госпитализировать в местные больницы. Ранее в заявлении, опубликованном в пятницу, Академия Вест-Пойнта подтвердила, что инцидент «связан с курсантами» из этого учреждения. «Инцидент в настоящее время расследуется, и в настоящее время нет никаких дополнительных подробностей», - добавлено в записке. Шесть молодых людей, один из которых, по-видимому, футболист из академии, были найдены экстренными службами в четверг вечером, четверо из них с остановкой сердца, в арендованном жилье в южном городке округа Броуард, где они останавливались на весенние каникулы. По словам Стива Голлана, начальника пожарной службы Форт-Лодердейла, штат Флорида, в пятницу двое из пострадавших оставались в реанимации в местной больнице, один из них интубировали и получали помощь в искусственном дыхании, а трем другим было стабильное состояние. «Четверо из этих людей принимали вещество, предположительно кокаин, смешанное с фентанилом, когда у них была остановка сердца», - сообщил начальник пожарной службы. Двое других были друзьями этих четырех жертв, и, помогая им с помощью методов сердечно-легочного дыхания, они были «подвергнуты» воздействию смеси и пострадали, учитывая эффективность фентанила, добавил Голлан. Позже молодую женщину, которая жила в доме, также пришлось доставить в местную больницу после того, как она почувствовала себя плохо, сообщает газета Miami Herald в эту субботу. Согласно данным государственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фентанил является синтетическим наркотиком в 50 раз более мощным, чем героин, и в 100 раз мощнее морфина, который подчеркивает, что он является наиболее распространенным заболеванием за случаями передозировки. ШЕФ шт./дмт/копия