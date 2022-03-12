455 миллионов случаев заражения и 6 миллионов смертей: число пандемии, которой исполнилось 2 года

Вчера исполнилось два года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мир вступает в пандемию неизвестных масштабов появления нового коронавируса SARS-CoV-2, призывая страны мира принять необходимые санитарные меры для борьбы с вирусом, который распространялся безудержными темпами.

Прошло более трех месяцев с момента появления первых сообщений о вспышке странной пневмонии в городе Ухань, Китай, в декабре 2019 года , а затем тысячи смертей и инфицированных в Азии и Европе, чтобы глобальное учреждение здравоохранения официально объявило о начале нового пандемия, которая навсегда изменила жизнь людей.

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За два года в мире насчитывается более 455 миллионов случаев инфицирования и 6 миллионов смертей. После неустанной критики за объявление пандемии только 11 марта 2020 года ВОЗ заявила, что запустила оповещение шестью неделями ранее, но тогда его мало кто услышал. Это было 30 января 2020 года, когда агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций объявило ситуацию «международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения» (PHEIC). За пределами Китая никто не умер от коронавируса, и было зарегистрировано чуть менее 100 случаев заражения. Несмотря на максимально возможный уровень бдительности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВОЗ, PHEIC является слишком технической концепцией. Кроме того, эта аббревиатура звучит так же, как английское слово «fake».

Так что только 11 марта 2020 года многие страны начали осознавать реальную опасность. Задержка, которая вызывает дискомфорт в ВОЗ. «Мир был одержим словом «пандемия», — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Для него «оповещение, запущенное в январе, было важнее мартовской квалификации». «Что вы предпочитаете, чтобы оповещение сообщало вам, что вы только что утонули или что приближается шторм?» , пояснил он во время сессии вопросов в социальных сетях в четверг. «Люди не слушали. Мы забили тревогу и люди не отреагировали», - сказал он. К 11 марта коронавирус уже присутствовал в нескольких странах, помимо Китая, и особенно в Италии и Иране. В общей сложности в 114 странах было зарегистрировано 118 000 случаев заболевания, 4300 из которых закончились смертельным исходом.

Жители Шанхая встают в очередь на тестирование на COVID-19 (China Daily через REUTERS)

«Мы потеряли 6 миллионов человек во всем мире из-за коронавируса SARS-CoV-2. Число погибших на Американском континенте составляет 2,6 миллиона человек. Это означает самое большое количество смертей от этой болезни, которое когда-либо было на любом другом континенте. И все же в Америке живет только 13% населения мира. Медицинские центры в Северной и Южной Америке сообщают о большем количестве проблем в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с COVID, чем где-либо в мире», — выступила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) д-р Карисса Этьен на виртуальной конференции с журналистами, на которой присутствовала Infobae.

« Это трагедия непропорциональных масштабов, которая будет иметь последствия в ближайшие годы. Помимо смертей, пандемия также нанесла ущерб здоровью миллионов других людей, и известно, что у многих из них по-прежнему есть проблемы, а у других они наверняка будут. Примером этого являются бесчисленные запросы, которые мы получаем о проблемах психического здоровья и когнитивных способностей. Уровень тревожности среди людей во всем мире резко вырос на 25%, затрагивая в основном молодых людей», - добавил эксперт в ходе консультации Infobae, что означает эта пандемия за последние два года.

Вариант ómicron (в красном цвете) является преобладающим в мире (OWID)

«Пандемия по-прежнему беспокоит нас. За первые два месяца этого года 63% случаев заражения в мире произошло на этом континенте из-за появления варианта коронавируса Омикрон. Мы все хотим, чтобы пандемия закончилась, но одного оптимизма этого не добиться. И еще слишком рано терять бдительность. Многие страны ослабили бдительность, принимая во внимание последнее снижение заболеваемости. Но пандемия еще не закончилась, и Омикрон по-прежнему непредсказуем», - закрыл эксперт.

Луис Камера, клинический специалист и один из медицинских советников правительства в начале пандемии, подчеркнул Infobae: « Коронавирус стал настоящей катастрофой для человечества. Мировые ожидания упали на 2 года в мире из-за появления SARS-CoV-2, в результате которого 5,5 миллиона детей остались сиротами. Мы должны учитывать хронические заболевания, которые осложнились у миллионов людей, и экономическое, социальное и психическое ухудшение состояния населения. Мировые лидеры должны собраться вместе, чтобы посмотреть, как эта огромная проблема решена. Но вместо этого они готовятся вступить в войну».

Женщина получает вакцину от коронавируса в посольстве Германии в Украине в разгар войны (Reuters/Lisi Niesner)

«Вирус обладает большой способностью к мутации. Он продолжает это делать, увеличивая способность заражать. Ему удалось добиться большой эффективности в заражении почти всех, что может косвенно привести к стадному иммунитету. Вирус стал огромным конкурентом, который до сегодняшнего дня не был ликвидирован. Мы только смогли с этим бороться. Вирус все еще имеет мяч, говоря футбольным языком. Вакцины помогли не нанести большего вреда», — добавил специалист.

Он заключил: « Во всем мире были очень строгие карантины. Но вирулентность возбудителя не достигла ожидаемой эффективности. Население отрицательно оценило это в отношении борьбы с пандемией. Многие страны, включая Аргентину, запутали врага и обвинили правительство того времени в принятии ограничительных мер. В этом смысле вирус воспользовался нами. Это происходило в основном на Западе. Социальная согласованность и поведение в обществе стали ключевым инструментом борьбы с пандемией. Там у нас возникли политические разногласия, которые могут изменить этот результат».

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«Мы многому научились за эти два года пандемии. Коронавирус продолжил свою естественную эволюцию, ограничиваясь 2 годами после появления. Его нормальная схема включает в себя начальную массированную атаку, а затем логическую защиту, генерируемую антителами, образующимися после инфекции, и защиту, обеспечиваемую вакцинами, приготовленными в рекордно короткие сроки для борьбы с ней», — доктор Рикардо Тейхейро, член Аргентинского общества инфектологии (ЮАИД), в котором указана Infobae.

Доктор Лилиана Васкес , инфекционист (MN 67434), специалист по перинатальной и детской инфектологии в Фунчеи, рассказала Infobae, что последние два года были очень трудными и очень тревожными для всего медицинского и основного персонала, особенно в начале эпидемии. «Мы мало знали о вирусе, о том, как он передается, как лечить пациентов, которые больше подвержены риску тяжелых форм. Нам пришлось покинуть дом, подвергнуться вирусу и жить в страхе заразить свою семью. Вирус из известной семьи, но с другим поведением, который очень быстро распространяется по всему миру и по-прежнему убивает молодых людей без предшествующих заболеваний», - сказал специалист.

«Мы можем разделить поведение вирусов на массовую вакцинацию до и после. После вакцинации большей части населения госпитализация и смертность снизились, хотя было большое бремя циркулирующего вируса с последним вариантом Омикрона. В мире были разные стратегии, я думаю, что подавляющее большинство стран сегодня поступили бы иначе. Нет ни одной действенной стратегии. Перед вакцинацией мы должны были избегать скопления людей, так как дыхательные пути являются основным путем передачи инфекции. Это означает разные стратегии, в зависимости от характеристик каждого места. Что, безусловно, бесполезно, так это иметь единый план для всей страны, как это было у нас», — отметил эксперт.

На пути к эндемическому миру COVID-19

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Многие специалисты говорят, что коронавирус станет эндемическим на долгие годы, когда пандемия прекратится. Все больше и больше стран предпочитают вернуться к нормальной жизни и научиться жить с патогеном. Разработаны безопасные и эффективные вакцины, и более известно, как лечить инфицированных людей. Через два года после начала пандемии остаются вопросы вокруг COVID-19, но эксперты знают гораздо больше о том, как с ним бороться.

Вирус распространяется в основном по воздуху, когда инфицированный человек выдыхает, разговаривает, кашляет или чихает. Вот почему органы здравоохранения поощряют использование масок и вентиляцию помещений, а не сосредотачиваются на рекомендациях по очистке поверхностей, как это было в начале.

Лечение тех, кто заболел или нуждается в госпитализации, также изменилось. Среди существующих вариантов - противовирусные препараты, такие как препарат ремдесивир или новые таблетки, разработанные Pfizer и Merck; противовоспалительные препараты, включая стероиды, и, в зависимости от циркулирующего варианта, антитела, изготовленные в лаборатории для атаки вируса.

Системы здравоохранения во всем мире пострадали от коронавируса (Фото: Франко Фафасули)

«Мир видел, как мы учимся лечить COVID-19 в режиме реального времени», — говорит Нейл Дж. Сехгал, адъюнкт-профессор политики и управления здравоохранением Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета. Вакцины против коронавируса также были разработаны в рекордно короткие сроки. На сегодняшний день 10 формул получили разрешение ВОЗ на экстренное применение. Однако их распределение было неравномерным, несмотря на международные усилия по их более справедливому распространению, а дезинформация вызвала нежелание вакцинироваться. И сегодня в мире насчитывается лишь 56% людей, вакцинированных двумя дозами против COVID-19.

Ученые всего мира проводят исследования, чтобы лучше понять длительный COVID-19 или длительный COVID, который может длиться в течение нескольких месяцев после первоначального заражения. Кроме того, эксперты внимательно следят за тем, чтобы определить следующий быстро распространяющийся вариант по мере мутации вируса.

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