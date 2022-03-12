22-33. Шотландия одержала вторую победу в шести нациях против Италии

Writing Sports, 12 марта Шотландская сборная по регби одержала вторую победу в эту субботу на турнире шести наций, в котором она заняла четвертое место, победив итальянцев 22-33 в Риме, чтобы компенсировать два поражения подряд против Уэльса и Франции. Шотландцы восстановились после теплого старта на Олимпийском стадионе, где итальянцы выступили с штрафным ударом, реализованным Паоло Гарбиси за три минуты, чтобы открыть преимущество в девять очков в перерыве (10:19) с двумя испытаниями Криса Харриса и еще одним Сэмом Джонсоном, с двумя конверсиями Финна Рассела. на что ответил «попытка» Каллума Брэйли и последующая трансформация Гарбиси. После возобновления, новая репетиция Дарси Грэма, преобразованная Расселом, увеличила арендную плату до 10-26 непосредственно перед 50-й минутой, а десять позже Стюарт Хогг репетировал 10-33. В финальном старте итальянского прайда Анже Капуоццо подписал два испытания на последнем отрезке, оставив счет 22-33, что также приносит шотландцам бонус за очки. Вторая победа Шотландии в четырех матчах позволяет ей подняться на четвертое место в турнирной таблице шести наций, в то время как Италия остается последней после тридцать шестого поражения подряд на турнире. ШЕФ

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