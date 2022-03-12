Два пропавших рыбака разыскиваются в водах Вьекеса на востоке Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 12 марта Береговая охрана США разыскивает двух рыбаков, пропавших без вести в водах острова Вьекес, примерно в 30 километрах от восточного побережья Пуэрто-Рико, говорится в заявлении агентства в субботу. Воздушный и морской персонал береговой охраны обыскивает район в поисках двух рыбаков, которые исчезли в пятницу на полосе между водами к югу от Вьекеса и Ябукоа, муниципалитета на восточном побережье Пуэрто-Рико. Один из пропавших рыбаков был опознан как Маркос Жонаэль Кальсада, житель Вьекеса, а у другого нет данных. Два рыбака, как сообщается, отправились на рыбалку в четверг утром из Плайя-Эсперанса на Вьекесе. В пятницу днем родственники Кальсады связались с береговой охраной сектора Сан-Хуан, которые сообщили, что двое мужчин уехали на белой лодке длиной от 15 до 18 футов с подвесным двигателем. Береговая охрана направила вертолет в район с авиастанции Боринкен для проведения обыска. ШЕФ

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