122-109. 50 очков эпического Леброна дают «Лейкерс» перерыв

Дэвид Виллафранка Лос-Анджелес (США), 11 марта Леброн Джеймс в очередной раз бросил вызов логике в баскетболе. Всего через шесть дней после того, как набрал 56 очков «Голден Стэйт Уорриорз», фигура «Лос-Анджелес Лейкерс» набрала 50 очков за «Вашингтон Уизардс» сегодня в эпический вечер, который дал его команде столь необходимый перерыв (122-109). В 37 лет и после 19 сезонов в НБА Леброн продолжает показывать, что у него в баке много газа. Их «Лейкерс» - это яма несчастий, и они пришли на этот матч с разрушительным счетом 1:7 после перерыва All-Star, но фанаты Анджелины утешаются тем, что с Леброном в их рядах могут произойти поистине невероятные вещи. «Кинг Джеймс» разгромил Wizards с 50 очками (18 из 25 ударами, 6 из 9 троек), 7 подборами и 6 передачами. Особенно запомнилась его выставка после перерыва, так как в первом тайме он набрал всего 17 очков, но в третьей четверти блистал со счетом 19, а в последнем тайме финишировал еще 14. Леброн монополизировал атаку Лейкерс, но получил поддержку Малика Монка (21 очко) и Талена Хортона-Такера (15 очков). Рассел Уэстбрук провел слабый матч (5 очков при 2 в 11 ударах, 3 подбора и 9 передач) и не попал на корт в решающие минуты четвертой четверти. В «Уизардс» Кайл Кузьма (23 очка и 7 подборов) и Кори Кисперт (21 очко) были лучшими бомбардирами, но они мало что смогли сделать перед лицом обрушившегося на них урагана. Бразилец Рауль Нето стартовал в «Уизардс» и набрал 6 очков, один подбор и 4 передачи. Сольный концерт Леброна также затмил возвращение в Лос-Анджелес Кайла Кузьмы и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, которые выиграли ринг вместе с «Лейкерс» в «пузыре» 2020 года и получили сегодня аплодисменты от своих бывших фанатов. ПТИЦА ОФ ЗЕ ЛЕЙКЕРС... Еще один вечер со стартовым бас-квинтетом Леброн Джеймс воспользовался своей универсальностью вместо пяти, чтобы помочь своим товарищам по команде и зажечь старт «Лейкерс» (15-11 с 7,42). Казалось, что «Лейкерс» хорошо вошли в игру, но в конце первой четверти они провели забег 0:9 на одной из своих обычных и прискорбных птиц, которые отметили свой сезон (26-26). Леброн набрал обороты с двумя трехочковыми, но Кристапс Порзингис и Руй Хачимура организовали реакцию все более лузовых Wizards (50-51 до 3.56 на ходу). В отличие от хороших чувств своих соперников, «Лейкерс» вышли в перерыв с высунутыми языками и без идей (52-59). Его атака была ржавой и только Малик Монк протянул руку Леброну, его защита была очень слабой и не хватало необходимого внимания, и они пошли в раздевалку, слушая какие-то свистки от собственных фанатов. ... И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТВЕТ ОТ ЛЕБРОНА Единственный способ для «Лейкерс» выиграть сегодня вечером был, если Леброн вытащил из шляпы одну из своих волшебных ночей. Сказано и сделано, «Король Джеймс» обошел Wizards с 16 очками чуть более чем за 6 минут в третьей четверти, приковав невероятную серию трехочковых, данков и маловероятных пробитий (74—71 с 5,50 слева). Crypto.com Arena быстро примирилась со своей командой - или, по крайней мере, с Леброном - после огромной потери очков. Третий сет был для «Лейкерс» со счетом 37—23, хотя этим раненым Уизардс удалось выйти в четвертую четверть живыми благодаря Кайлу Кузьме и Кори Кисперту (89-82). Это сопротивление было вознаграждено как 2-7, воспользовавшись отсутствием Леброна, позволило «Уизардс» вернуть страх в тело Лейкерс в начале последней четверти (91-89 с 9,47 до конца). Два трехочковых Малика Монка привнесли некоторое спокойствие в фиолетово-золотую франшизу (99-91 с отсутствующим 7,03), которая еще больше дышала двумя данками Талена Хортона-Такера. Однако глазурь мог поставить только один игрок, Леброн Джеймс, который с двумя корзинами и трехочковым, чтобы достичь 50 очков, вспомнил, что прямо сейчас он - единственное, за что могут держаться эти «Лейкерс». ШЕФ двп/яг (фото)