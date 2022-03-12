1% национальной территории: как выглядит Федеральный парк Кампо-Сан-Хуан, новый заповедник дикой природы Мисьонес

Насыщенная зелень, которая заливает глаза, свежий воздух, спокойствие вод и звуки различных видов птиц - это огромное богатство федерального парка Кампо-Сан-Хуан площадью 5130 гектаров, расположенного в городе Санта-Ана в Мисьонесе. Он состоит из двенадцати фракций земли, которые создают различную среду: луга, горные моготы, галерейные джунгли и пальмовые рощи, где сосуществуют различные виды млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий. Кроме того, закрывается туристическая трасса 12 провинции.

Его создание, впервые с совместным управлением между Нацией и Мисьонесом, внесет значительный вклад в сохранение биологического разнообразия, объяснила администрация национальных парков, потому что этот новый заповедник дикой природы представляет собой регион, который представляет собой менее 1% территории национальных и плохо охраняемых природных территорий в Федеральной системе охраняемых природных территорий . Среди культурных ценностей он сохраняет часть местной истории с начала 20-го века в этом районе действовал Инхенио Сан-Хуан.

Пабло Вайсман (45 лет) будет следить за ним и ждать указа, который официально назначит его мэром парка. «Будет очень сложно начать с нуля и нанести личный след на этот район, что также включает в себя работу с муниципалитетом, провинцией, наймом персонала, поиском пожарной команды и т. Д.», - говорит бывший мэр природного заповедника Формоза и национального парка Сьерра-де-Лас-Кихадас в Сан-Луис.

Заповедник парка Кампо-Сан-Хуан, который еще не получил туризма, круглый год раздает красивые открытки (Администрация национальных парков)

Его задача будет заключаться в управлении районом и председательствовать в Руководящем комитете из пяти человек, который также будет состоять из представителей миссий и национальных парков (NPC), чтобы вместе определить, какие действия будут предприняты. С прошлого года начали составлять план борьбы с пожарами, где насчитывается более 200 видов пастбищ.

Целью нового заповедника, согласно APN, является предоставление возможностей для образовательных поездок и экологического туризма, содействие сохранению биологического разнообразия, сохранение образцов основных экосистем в условиях минимальных антропных изменений, сохранение биотических сообществ в условиях всеобъемлющим и постоянным образом и предоставлять возможности для научных исследований.

« Заповедник дикой природы очень похож на национальный парк с точки зрения ограничений и возможностей для развития . Инфраструктура должна быть минимальной и предназначаться только для обслуживания посетителей, контроля, наблюдения и исследований. Другое отличие состоит в том, что в случае национальных парков каждая провинция должна передать юрисдикцию над территорией Насьону», — объясняет Вайсман, уроженец Эль-Паломар, провинция Буэнос-Айрес, и смотрители парков в течение 20 лет.

Место с историей: старый сахарный завод, кладбище и отношения с Ясиретой

С 1883 года в поместье Кампо-Сан-Хуан работала Ingenio San Juan, самая важная сахарная компания в Мисьонесе. Мельница была основана губернатором Рудесиндо Рока, братом Хулио Архентино, который «наделил ее передовыми технологиями», так как исследователи Валерия Бауни и Марина Хомберг рассказывают свою историю в книге Reserva Campo San Juan.

С 1883 года на территории Кампо-Сан-Хуан работает Ingenio San Juan, самая важная сахарная компания в Мисьонесе (архив правительства Мисьонеса).

Так оно и оставалось до конца 19 века, когда руководило французской фирмой. С 1905 года она занималась животноводством, а с 1983 по 1984 год начала заниматься лесным хозяйством, поддерживая площадь более 40 гектаров плантаций Pinus elliottii. В то десятилетие эта область была определена «как возможная компенсационная зона, которую двунациональное образование Ясирета могла бы приобрести в Мисьонесе. В то время часть нынешней земли на берегу реки Парана называлась Пуэрто-Сан-Хуан и занимала площадь около 250 га», - цитирует книга.

Частный заповедник «Пуэрто-Сан-Хуан» был создан там указом провинции в 1997 году, и его общая цель заключалась в сохранении видов и генетического разнообразия в районе дикой природы, представляющем экорегион Кампос-и-Малесалес, где существующая площадь субтропических лесов и биоразнообразие охраняемых, а также стремящихся к восстановлению окружающей среды коренных народов. Однако в 2009 году земля и прилегающие к ней земли были приобретены Двунациональным образованием Ясирета, и приобретение земли было завершено для создания заповедника, который сегодня занимает площадь около 5100 гектаров.

В этом месте есть два дома рейнджеров, шлем в ремонте, и еще предстоит оценить, какой тип инфраструктуры будет для туризма. В настоящее время они рассматривают возможность создания интерпретационных троп и экскурсий для наблюдения за птицами, велосипедных и пеших прогулок.

Площадь участка составляет более 5 100 гектаров (Йонатан Головески/Правительство миссий)

В заповеднике есть семикилометровая центральная дорога, ведущая к реке Парана, и три другие внутренние дороги, которые в настоящее время используются для контроля и наблюдения, а также для научных исследований.

Он также представляет собой переход между биогеографическими провинциями Паранаэнсе и Чако с элементами Серрадо, волнистой равнины с травянистой матрицей и участками Паранаэнсе или миссионерских джунглей, разбросанных в виде островков.

На западе он граничит с рекой Парана, на севере с ручьем Санта-Ана и на юге с Арройо-Сан-Хуан. Это состояние, окруженное водотоками, позволяет присутствовать видам, тесно связанным с ресурсами, доступными в тех средах, в которых были реликтовые джунгли. наблюдается в галерее с высокой степенью сохранности. Кроме того, представлены различные среды обитания, такие как джунгли, островки местных лесов, затопленные районы, каменистые земли, луга и луга.

Карта расположения нового природного заповедника, подготовленная исследователями Валерией Бауни и Мариной Хомберг в книге «Резерва Кампо Сан-Хуан»

На этих полях укрываются популяции исчезающих видов фауны, таких как Буррито Оцеладо, Желтый дрозд, Тачури Колудо, Йетапа Гранде, Чунья, Красноногий, Япу, Рея, Голубая сорока, Анаперо Чико и Москета-уха Негра, поэтому он был объявлен зоной важности для сохранения птиц из-за к его экологическим ценностям, которые позволяют присутствовать среди других видов.

Кроме того, есть записи о двух малоизвестных видах черепах (Mesoclemmys vanderhaegei и Phrynops geoffroanus) и трех видах ложных кораллов (ложный подземный коралл, ложный подземный коралл из Кироги и ложный водный коралл). Среди находящихся под угрозой исчезновения офидий - оранжево-брюхая водная змея, искусственный коралл южного лимана, холм мусурана, бразильская мусурана и ложный коралл наригуда, популяции которых в нашей стране нуждаются в срочных мерах по сохранению.

Эта новая охраняемая территория является первой из нескольких, которые находятся в процессе создания для повестки дня 2022 года, которая «направлена на расширение охраняемой территории на 20% и площади морских суши на 100%» , говорят в Nación о том, что, если это будет достигнуто, станет историческим достижением в Аргентина, в соответствии с политикой, которая востребована во всем мире.

Кампос-Сан-Хуан имеет уровень защиты природного заповедника дикой природы, что влечет за собой условия сохранения и рационального использования его природных ресурсов (Jonatan Holoveski/Правительство Мисьонес)

О его создании в качестве заповедника дикой природы было объявлено на мероприятии под руководством главы кабинета министров страны Хуана Манзура и министра окружающей среды и устойчивого развития Хуана Кабандие вместе с губернатором провинции Мисьонес Оскаром Эррерой Ауадом и министром Интерьер, Вадо де Педро.

«Федеральный парк Кампо-Сан-Хуан - это гораздо больше, чем просто название, это настоятельная необходимость, которую мы как официальные лица обязаны преодолеть асимметрию, которую мы имеем в Аргентине», - сказал Кабандье. В свою очередь, губернатор миссионера сказал: «Мы празднуем создание Кампо-Сан-Хуан, мы отмечаем более 5000 гектаров жизни и истории для Аргентины и для Мисьонес».

В соответствии с Законом № 22,351 о Национальной системе охраняемых районов и декретом Национальной исполнительной власти № 453/1994 и Постановлением Национальной исполнительной власти № 453/1994 охраняется заповедник дикой природы, что предполагает сохранение и рациональное использование его природных ресурсов.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: