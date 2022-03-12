1-1. Розыгрыш, который на вкус лучше для Эспаньола, чем обремененный Леванте

Альфонсо Хил Валенсия (Испания), 12 марта Леванте и Эспаньол сравняли счет в эту субботу со счетом 1:1 в Ciutat de València, что приносит наибольшую пользу посетителям, в матче, в котором хозяева были немного выше, но в котором аутсайдер воспользовался своим первым вариантом гола в начале возобновления, заставив Леванте играть почти в отчаянные на протяжении многих минут игры. Местный гол, работа Пуадо (m.50), нашел реплику в заголовке Дани Гомеса (78-й) и оставляет «Эспаньол» в ситуации, аналогичной ситуации перед матчем, при этом сокращая местные стремления к возвращению. Это была встреча равных сил, в которой обе команды с одинаковым оружием стремились к своей цели и должны были довольствоваться экваладой, особенно «Леванте», которая много настаивала в последние минуты. Леванте с пятью защитами и четырьмя мужчинами в медулларе взял мяч с самого начала против соперника, который хотел того же с 4-4-2, поэтому столкновение было в их начальные минуты длинных владений и небольшой глубины, чтобы не дать сопернику шанса удивить. Первым удалось нарушить эту схему местной команде с проникновениями сторон, особенно слева, благодаря прибытиям Сона и Барди, что создало определенную опасность, хотя и не мешало Диего Лопесу, цели аутсайдера. Из всех этих подходов самый ясный наступил на 28-й минуте, когда пас смерти Барди не нашел нападающего в Пабилле, хотя домашний вингер находился только в устье ворот. На заключительных минутах первого тайма Леванте был несколько более резким, хотя регплейги и оборонительный порядок испанской команды едва дали ему возможность выйти вперед на табло. Со своей стороны, команда Барселоны не делала шансов в первом тайме, и только один глубокий мяч, который Рауль де Томас не контролировал в перерыве, можно засчитать на заслугу команды Висенте Морено. Результатом динамики обеих команд стал матч без голов в перерыве. Второй тайм начался с первого шанса на выезде, который был 0:1, когда мастерский пас Дардера в глубине позволил Пуадо обыграть Карденаса кроссоверным броском. Гол заставил Леванте выступить против течения против «Эспаньола», который попытался приостановить матч, чтобы, с одной стороны, не дать местным жителям расти, а с другой - заставить их рисковать. Алессио Лисчи с полчаса игры возобновил команду, но, не отказавшись от защиты пяти с вступлением Везо, Франкесы и Кампаньи, незадолго до того, как Виленья отправил головой на штангу в домашнем голе. Территориальное доминирование Леванте увеличилось, и на выходе из углового также был мяч на клюшке. В середине второго тайма матч вступил в фазу большей интенсивности перед голом Диего Лопеса с заказанным Эспаньолом, сосредоточенным на защите, но без исключения минусов. Каталонская команда была вынуждена заменить травмированный гол Диего Лопеса молодым Джоаном Гарсией за четверть часа до конца матча, когда инициатива была делом Леванте, хотя и не сопровождалась ясностью от головы до двери. Тем не менее, Дани Гомес, в первом футболе, который он играл (m.80), возглавляя гол Франкеса, в котором Гарсия, недавно включенный гол, смог сделать что-то другое. В конце концов местное доминирование и требование пенальти против Дани Гомеса в районе Эспаньол. - Технический лист: 1 - Леванте: Карденас, Пубилл (Дани Гомес, 78), Робер Пьер, Дуарте (Весо, м.60), Касерес, Сон (Франкеза, 60), Пепелу, Мелеро (Кампания, 60), Барди, Де Фрутос (Канетро, m.87) и Роджер. 1 - Эспаньол: Диего Лопес (Гарсия, m 73), Оскар Хиль (У Лей, m.87), Калеро, Кабрера, Педроса, Дардер (Нико, m.87), Баре, Эррера, Вильена (Aleix Vidal, m.61), Рауль де Томас и Пуадо (Эмбарба, m.73) Голы: 0:1, m.50: Пуадо. 1-1, m.79: Дани Гомес. Рефери: Диас де Мера (кастильский комитет Ла-Манча). Он увещевал Леванте Дуарте (m.35), Мелеро (m.41) и его тренера Алессио Лисчи (m.86) и Кампанью (m.93) для Эспаньола Педросу (m.19), второго тренера Дани Пендина (m.39), Пуадо (m.56) и Эмбарбы (m.93). Он показал красную карточку на скамейке запасных «Леванте». Инциденты: матч 28-го тура лиги проходил на стадионе Ciutat de València перед 13 400 зрителями. ШЕФ аг/сб