Зеленский выведет своих военнослужащих из пяти миротворческих миссий ООН, чтобы присоединиться к обороне украинской территории

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, center, arrives to attend a military drill outside the city of Rivne, northern Ukraine, Wednesday, Feb. 16, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш, сообщил в четверг, что Украина решила вывести своих военнослужащих из пяти других миротворческих миссий ООН, чтобы иметь возможность использовать их в войне с Россией.

Духаррич заявил, что украинские власти заявили о своем намерении вывести свои войска из Демократической Республики Конго, где в ней развернуто около 250 военнослужащих и восемь вертолетов.

«Мы получили новый запрос от Украины вывести остальную часть своего персонала, присутствующего в пяти других миротворческих операциях», таких как «Мали, Кипр, Абьей — на границе между Южным Суданом и Суданом — Южным Суданом и Косово», — сообщил Дюжаррик на пресс-конференции, как подробно описано в Организации Объединенных Наций заявление.

По словам Дюжаррика, в этих пяти миссиях развернуто еще 250 военнослужащих, а также около тридцати офицеров Генерального штаба, военных экспертов и около 20 полицейских.

Согласно заявлению агентства, правительство Зеленского приняло решение вернуть свои войска, чтобы иметь возможность участвовать в обороне российского вторжения на свою территорию.

Поскольку это снятие является частью прав, которыми обладает каждое из государств-членов, Дюжаррик отметил, что «процесс вывода идет». На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть войска, которые страна развернула в сотрудничестве с ООН для участия в войне, которую он ведет с Россией.

В ООН также сообщили, что Мариупольская детская больница «была не единственной», разрушенной войсками Владимира Путина с начала вторжения в Украину. По словам представителя Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в этой стране Хайме Надаля, до российской бомбардировки в среду, в результате которой погибли не менее трех человек, включая девочку, два других родильных дома были разрушены вторгшимися силами.

«В Житомире (северо-запад) родильный дом был полностью разрушен. В Салтовском, в городе Харькове (северо-восточный), также был разрушен родильный дом», — рассказал ответственный в видеоинтервью журналистам ООН в Нью-Йорке.

Ничто не могло не указать, откуда произошли взрывы и привели ли они к жертвам, и он отметил, что в Украине «69 родильных домов и дородовых центров».

Она также сообщила, что, по данным ЮНФПА, «в ближайшие три месяца в Украине будут рожать около 80 000 беременных женщин».

В общей сложности около 240 000 женщин были беременны в Украине и что в период с 24 февраля, даты начала российского вторжения в страну, и 7 марта, 4 311 родили, сказала она.

По данным муниципалитета этого портового города, в Мариуполе в результате российской бомбардировки детской больницы погибли трое человек, в том числе девочка. В предыдущем докладе, опубликованном в среду властями, говорилось о 17 раненых.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



