Зеленский отвергает обвинения России в химическом оружии в Украине

International Newsroom, 11 марта Президент Украины Володомир Зеленский отверг в пятницу обвинения России в наличии химического оружия в Украине «или другого оружия массового уничтожения» и заявил, что подобные обвинения являются частью российской пропаганды для оправдания их вторжения. В своем выступлении на своем Telegram-канале в начале шестнадцатого дня вторжения Зеленский заявил, что «в Украине не разработано никакого химического оружия или другого оружия массового уничтожения. Все это знают» и пригрозили России, что если она сделает что-то против украинцев, «она получит ответ в виде более жестких санкций». «Россияне говорят, что мы якобы разрабатываем биологическое оружие и готовим химическую атаку. Это меня действительно беспокоит, потому что если вы хотите знать, каковы российские планы, вы должны увидеть, в чем россияне обвиняют других», - сказал Зеленский, который далее заявил, что такое поведение со стороны России «уже видели раньше» как на Украине, так и в других частях мира. Зеленский риторически спросил россиян, решили ли они осуществить свои планы химической атаки и не будет ли аргументом в пользу ликвидации предполагаемого химического оружия, которое, по мнению России, существует на Украине. «Наши лаборатории, которые приходят большую часть времен Советского Союза, занимаются обычными задачами, у них нет военной техники», - сказал он. Россия обратилась с просьбой о проведении внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу для обсуждения того, что она назвала «биологической военной деятельностью США на территории Украины». В последние дни российское правительство заверило, что его армия обнаружила в Украине доказательства «экстренного удаления» следов, что указывает на существование предполагаемой военно-биологической программы, разработанной в Украине и финансируемой, по словам Москвы, Соединенными Штатами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Россия, возможно, планирует применение химического или биологического оружия на Украине в ответ на «ложные» обвинения России в адрес Вашингтона. Псаки напомнил, что у России «великая программа биологического и химического оружия» и «история выдумывания лжи». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил в четверг свои опасения, что Россия сделает повод оправдать применение химического оружия на Украине. «Это часть его обычного метода», - сказал глава правительства сети «Sky News». «Они начинают с того, что говорят, что их противники или американцы хранят химическое оружие и, когда они используют его сами, как я боюсь, они могут сделать, у них есть «маскировка», ложная история, готовая рассказать», - добавил он. ШЕФ инт-лаб/gcf