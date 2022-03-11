YouTube блокирует официальные российские медиаканалы по всему миру

Вашингтон, 11 марта Онлайн-видеоплатформа YouTube (принадлежащая Google) в эту пятницу заблокировала официальные российские медиа-каналы, получающие государственное финансирование, посчитав, что они нарушают ее политику использования, не сводя к минимуму насильственные события, такие как война в Украине. В заявлении представитель YouTube Фаршад Шадлоо пояснил, что внутренние правила видеопортала запрещают контент, который «отрицает, сводит к минимуму или упрощает хорошо документированные насильственные события». В соответствии с этим правилом платформа с начала российского вторжения в Украину изъяла контент, который не соответствует правилам, а теперь также заблокировала, с немедленным вступлением в силу и по всему миру, российские проправительственные медиа-каналы, которые неоднократно минимизировали насилие в Украине. За несколько часов до анонса YouTube Meta, компания, владеющая Facebook и Instagram, объявила, что временно из-за войны в Украине она позволяет пользователям нарушать ее правила использования и отправлять сообщения, которые обычно запрещены как «смерть российскому захватчику». В своем заявлении представитель компании Энди Стоун пояснил, что исключения разрешены на временной основе в связи с российским вторжением в Украину и что они не включают «заслуживающие доверия» угрозы убийством в адрес российского гражданского населения. Однако Мета допускает призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, исходящие от Украины, Польши и самой России. В ответ российский телекоммуникационный регулятор Роскомнадзор заблокировал Instagram в стране в пятницу по запросу Генеральной прокуратуры, а Facebook уже заблокирован с прошлой недели. ШЕФ дуга/лампа