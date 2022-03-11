Мир регби отделяет Россию от Мировой серии и чемпионата мира в Южной Африке

Writing Sports, 11 марта World Rugby (WR), международная федерация спорта овального мяча, объявила в эту пятницу об исключении России из Мировой серии по регби-7 среди женщин и отборочном процессе к чемпионату мира, который пройдет в Кейптауне (Южная Африка) в сентябре следующего года. В своем заявлении WR напомнила, что России «запрещено участвовать во всех международных соревнованиях с 28 февраля» из-за вторжения в Украину 24 числа того же месяца, поэтому она изменила расписание последних двух этапов Мировой серии, в которых должна была участвовать женская сборная России, в Лэнгфорде ( Канада) и Тулуза (Франция). Чтобы облегчить уход России, международная организация решила пригласить Мексику на канадский этап (30 апреля и 1 мая), а Шотландия заменит ее на французском мероприятии (с 20 по 22 мая). Кроме того, мужская и женская сборные России также не смогут принять участие в европейском отборочном турнире к чемпионату мира по регби-7 в Кейптауне, который состоится 9-11 сентября, этап проведения которого будет определен в июле следующего года. Эта мера отвечает интересам испанских команд, поскольку Россия, как в мужской, так и в женской категориях, была одним из их главных соперников за одно из четырех континентальных мест и за которую больше не соревнуются квалифицированные страны: Франция, как мужская, так и женская команды; и мужские команды из Шотландии и Англия. ШЕФ 1010205 лг/кк/изм