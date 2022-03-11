Мировой прогноз по Фаренгейту

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в пятницу, 11 марта 2022 г.

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Город/местность, страна; погодные условия в пятницу; максимальная температура в пятницу (F); минимальная температура пятницы (F); погодные условия в субботу; максимальная температура субботы (F); минимальная температура субботы (F); направление ветра в субботу; скорость ветра в субботу (MPH); влажность в субботу (%); вероятность осадки суббота (%); индекс ультрафиолетового излучения в субботу.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Изолированный шторм; 91; 78; Изолированный шторм; 88; 77; ЮЮЗ; 10; 82%; 60%; 6

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Очень жарко; 101; 76; Соль; 97; 74; январь; 9; 27%; 0%; 8

Алеппо, Сирия; С ветром позже; 48; 34; Ливни; 47; 32; ЮЗ; 3; 64%; 82%; 2

Амстердам, Нидерланды; Некоторое солнце; 60; 48; Облачно; 57; 47; SSE; 14; 66%; 66%; 1

Анкоридж, США; Темпрано из Невады мягкий; 39; 30; Невада мягкий; 39; 25; N; 5; 70%; 93%; 1

Алжир, Алжир; Облачно; 61; 52; Некоторые дожди; 59; 46; ЮЗ; 14; 72%; 80%; 5

Ашхабад, Туркменистан; Несколько прохладнее; 57; 50; Низкий облачный покров; 60; 47; NW; 8; 74%; 69%; 1

Астана, Казахстан; Облачно и холодно; 17; 7; Снег; 13; 3; январь; 16; 90%; 81%; 1

Асунсьон, Парагвай; Штормы; 77; 66; Облака и солнце; 80; 66; S; 10; 75%; 44%; 6

Афины, Греция; Несколько душевых; 44; 33; Несколько душевых кабин; 45; 33; N; 8; 57%; 94%; 4

Окленд, Новая Зеландия; Частично солнечно; 72; 60; Переменная облачность; 79; 63; ЮЮЗ; 6; 56%; 28%; 2

Багдад, Ирак; Солнце и облака; 73; 49; Немного прохладнее; 63; 42; ЮЗ; 8; 33%; 0%; 2

Банда Ачех, Индонезия; Пара штормов; 88; 74; Пара штормов; 91; 72; Калифорния; 6; 76%; 75%; 6

Бангкок, Таиланд; Чубаскос; 95; 81; Частично солеадо; 96; 81; S; 6; 63%; 8%; 9

Барселона, Испания; Облачность; 58; 51; Периоды дождей; 57; 48; NE; 11; 82%; 96%; 1

Пекин, Китай; Облачно и умеренно; 57; 41; Ливни и моросящий дождь; 55; 39; E; 5; 65%; 78%; 2

Белград, Сербия; Солнечно; 40; 21; Солнечно, но холодно; 41; 22; ЮВ; 3; 42%; 0%; 4

Бангалор, Индия; туманное солнце; 91; 67; Солнечный и Ницца; 89; 68; E; 7; 23%; 0%; 11

Берлин, Германия; Солнечно; 43; 28; Ясно и солнечно; 48; 29; SE; 10; 42%; 0%; 3

Богота, Колумбия; Дождливые периоды; 63; 51; Ливни; 64; 52; ЗЗН; 5; 83%; 100%; 9

Бразилиа, Бразилия; Облака и солнце; 83; 66; Изолированный шторм; 83; 66; NNE; 5; 66%; 66%; 4

Братислава, Словакия; Солнечный, умеренный; 40; 22; Солнечный, неумеренный; 43; 24; ЮВ; 11; 31%; 0%; 4

Брюссель, Бельгия; Некоторое количество солнечного света; 62; 48; Преимущественно облачно; 57; 48; S; 9; 61%; 66%; 1

Бухарест, Румыния; Снег; 35; 21; Облачно; 37; 23; ЮЮЗ; 6; 34%; 18%; 2

Будапешт, Венгрия; Солнечный, но холодный; 41; 19; Солнечный, неумеренный; 43; 20; SSE; 5; 31%; 0%; 4

Буэнос-Айрес, Аргентина; Ницца, солнечная; 76; 54; Солнечно; 74; 55; NNE; 6; 67%; 0%; 7

Пусан, Южная Корея; Облака и солнце; 63; 50; Несколько ливней; 67; 58; SW; 7; 68%; 66%; 2

Бужумбура, Бурунди; Облака и солнце; 88; 67; Изолированный шторм; 86; 67; Январь; 7; 42%; 79%; 12

Калькутта, Индия; Брумозу; 90; 69; Соль Брумосо; 91; 68; ЮЗ; 4; 36%; 0%; 8

Каракас, Венесуэла; Изолированный шторм; 84; 66; Облачно, дожди; 84; 67; E; 4; 62%; 93%; 3

Ченнай, Индия; Клиринг; 93; 73; Солнечный свет; 93; 74; NNE; 7; 66%; 0%; 11

Чикаго, США; Ранний снегопад; 36; 12; P/Sunny; 26; 23; SW; 14; 38%; 49%; 4

Мехико, Мексика; Облачно; 81; 48; Соль; 77; 43; Небраска; 6; 41%; 6%; 10

Кейптаун, Южная Африка; Солнце за облаками; 85; 66; Солнечно; 83; 63; ЗЗН; 8; 57%; 30%; 8

Коломбо, Шри-Ланка; Солнечный; 89; 74; Изолированный шторм; 88; 75; NE; 6; 74%; 65%; 12

Копенгаген, Дания; Солнце; 40; 32; П/Солеадо; 42; 33; ЮВ; 12; 63%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; Туман; 91; 67; Туманный и теплый; 95; 67; NNW; 6; 41%; 0%; 6

Дакар, Сенегал; туманное солнце; 78; 66; Солнечный и приятный; 81; 66; NNE; 11; 48%; 0%; 10

Даллас, США; Айс Микс; 33; 27; Солнечный, но прохладный; 55; 37; S; 6; 35%; 2%; 6

Дар-эс-Салам, Танзания; Облачность; 93; 77; Облачно; 92; 77; Январь; 12; 62%; 9%; 3

Денвер, Соединенные Штаты; Солнечный; 36; 22; Теплее; 56; 33; SW; 8; 33%; 4%; 5

Дили, Восточный Тимор; некоторые душевые; 91; 75; дождь; 89; 75; ESE; 5; 73; 73%; 78%; 12

Дублин, Ирландия; дождь утром; 52; 39; дождь днем; 49; 43; ЮВ; 12; 79%; 99%; 2

Душанбе, Таджикистан; Несколько прохладнее; 53; 51; Душевые; 68; 56; NNE; 8; 48%; 81%; 5

Каир, Египет; P/Солнечно; 61; 47; Частично солнечно; 61; 45; NNE; 11; 38%; 2%; 4

Ереван, Армения; дожди позже; 56; 28; скользкий; 39; 24; СВ; 6; 54%; 85%; 5

Стамбул, Турция; Ранний небольшой снег; 32; 26; Небольшое количество снега; 34; 26; N; 11; 70%; 93%; 3

Стокгольм, Швеция; Много солнечного света; 44; 26; Много солнечного света; 45; 25; ЮЗ; 5; 58%; 0%; 2

Гибралтар, Гибралтар; некоторые душевые; 63; 53; переменная облачность; 63; 55; ЗНО; 10; 67%; 71%; 4

Ханой, Вьетнам; Переменный облачный покров; 76; 67; Низкий облачный покров; 77; 69; SSE; 9; 76%; 44%; 2

Хараре, Зимбабве; Облака и солнце; 79; 60; Частично солнечно; 83; 60; ESE; 8; 47%; 31%; 12

Хельсинки, Финляндия; Облака и солнце; 38; 25; Солнечно; 39; 21; WNW; 4; 79%; 3%; 2

Хошимин, Вьетнам; Несколько солнечных часов; 93; 77; Облачно и темно; 93; 79; ЮВ; 5; 52%; 29%; 4

Гонконг, Гонконг; P/Солнечный; 74; 61; Некоторое солнце; 78; 63; E; 8; 69%; 14%; 8

Гонолулу, США; Много солнечного света; 84; 72; Частично солнечно; 84; 71; JAN; 15; 55%; 12%; 9

Хайдарабад, Пакистан; Солнце и некоторые облака; 94; 75; Туманное солнце; 94; 73; ЮВ; 6; 26%; 4%; 10

Исламабад, Пакистан; Солнечно; 82; 57; Частично солнечно; 83; 59; N; 9; 40%; 0%; 3

Хартум, Судан; Немного прохладнее; 94; 67; Туманное солнце; 94; 66; N; 16; 13%; 0%; 10

Йоханнесбург, Южная Африка; Облачность; 77; 61; Частично солнечно; 79; 62; Калифорния; 4; 61%; 44%; 9

Кабул, Афганистан; Облачно и умеренно; 65; 42; Небольшое количество солнечного света; 60; 43; ЮЗ; 5; 51%; 3%; 6

Карачи, Пакистан; Солнечно и жарко; 96; 69; Туманное солнце; 97; 69; ЗЗН; 8; 31%; 0%; 8

Катманду, Непал; Много солнечного света; 77; 53; Туманное солнце; 82; 54; ЗЮЗ; 6; 44%; 1%; 8

Киев, Украина; Частично солнечно; 35; 21; Переменный облачный покров; 39; 31; СЗ; 8; 34%; 62%; 2

Кингстон, Ямайка; несколько душевых; 87; 77; Соль; 87; 75; NE; 14; 55%; 30%; 10

Киншаса, Демократическая Республика Конго; Облачно; 92; 75; Изолированный шторм; 89; 75; ЮЗ; 6; 74%; 62%; 5

Куала-Лумпур, Малайзия; Изолированный шторм; 89; 76; Расчистка; 92; 76; N; 5; 67%; 51%; 12

Гавана, Куба; Солнечно; 89; 70; Сильные ливни; 91; 64; N; 11; 57%; 91%; 7

Ла-Пас, Боливия; Небольшой дождь; 56; 41; Облачно, дожди; 53; 41; ЮЮЗ; 6; 76%; 99%; 4

Лагос, Нигерия; Облака и Солнце; 94; 82; Изолированный шторм; 89; 81; Западный Уэльс; 8; 73%; 66%; 3

Лима, Перу; Низкая облачность; 75; 66; Преимущественно облачно; 76; 67; ЮВ; 7; 75%; 44%; 4

Лиссабон, Португалия; Небольшой дождь; 61; 48; Дождь во второй половине дня; 62; 48; Западный Запад; 9; 71%; 93%; 1

Лондон, Великобритания; Дождь, холод; 56; 46; Облака и солнце; 53; 45; SSE; 14; 69%; 71%; 3

Лос-Анджелес, США; Ясный, с солнцем; 73; 49; Солнце и некоторые облака; 78; 49; ЮВ; 7; 27%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Облачно; 87; 79; Облачно; 88; 78; ЮЗ; 7; 71%; 44%; 5

Мадрид, Испания; Небольшой дождь; 54; 39; Преимущественно облачно; 57; 47; ЮЗ; 6; 59%; 71%; 4

Мале, Мальдивы; Солнечный; 89; 80; Солнечный; 90; 81; СВ; 9; 62%; 8%; 12

Манаус, Бразилия; Штормы; 87; 76; Изолированный шторм; 88; 76; SSE; 5; 79%; 93%; 5

Манила, Филиппины; несколько душевых кабин; 91; 78; некоторые души; 93; 78; Калифорния; 5; 59%; 91%; 6

Мельбурн, Австралия; Солнце и облака; 70; 52; Солнечно; 71; 56; ЮЮЗ; 8; 66%; 10%; 7

Майами, Соединенные Штаты; Солнечный, влажный; 83; 77; Изолированный шторм; 86; 59; NNW; 19; 56%; 45%; 8

Минск, Беларусь; Не очень круто; 36; 24; Переменная облачность; 37; 30; NSE; 10; 31%; 22%; 1

Могадишо, Сомали; Частично солнечно; 91; 76; Облака и Солнце; 91; 77; E; 14; 58%; 1%; 12

Монтевидео, Уругвай; Солнечный; 72; 59; Много солнечного света; 71; 53; JAN; 7; 52%; 1%; 7

Монреаль, Канада; Небольшой снег; 34; 30; Снег с бризом; 32; 14; ЗЗН; 15; 71%; 99%; 1

Москва, Россия; Не очень прохладно; 32; 20; Снег; 34; 29; NNE; 6; 68%; 80%; 1

Мумбаи, Индия; Много солнечного света; 97; 80; Солнечно и тепло; 97; 79; N; 6; 38%; 0%; 9

Найроби, Кения; Частично солнечно; 86; 58; Облачно; 86; 58; NNE; 12; 41%; 1%; 12

Никосия, Кипр; Ветреный; 51; 37; Ливни; 50; 34; ЮЗ; 7; 48%; 41%; 5

Новосибирск, Россия; Холодно; 9; -9; Солнце, холодно; 11; -9; СВ; 12; 75%; 0%; 3

Нью-Дели, Индия; Много солнечного света; 84; 63; Много солнечного света; 89; 66; ЗЗН; 9; 43%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Частично солнечно; 51; 45; Дождь; 48; 23; WNW; 22; 70%; 97%; 1

Осака, Япония; переменное небо; 61; 45; Misty Sun; 65; 47; WSW; 6; 69%; 11%; 5

Осло, Норвегия; Облачно и тепло; 39; 19; Облачно; 43; 20; ЮЮВ; 4; 47%; 0%; 1

Оттава, Канада; Снег; 32; 25; Снежные периоды; 26; 10; ЗНС; 14; 64%; 93%; 1

Паго-Паго, Американское Самоа; Некоторые душевые; 93; 79; Ливни; 92; 79; Е; 8; 61 процент; 59%; 12

Панама, Панама; ливни; 89; 74; Кратковременный шторм; 89; 75; NW; 9; 69%; 48%; 10

Парамарибо, Суринам; Кратковременный шторм; 84; 74; Изолированный шторм; 86; 75; E; 7; 76%; 86%; 7

Париж, Франция; Вечерний дождь; 60; 47; Облака и солнце; 54; 46; SSE; 8; 63%; 66%; 2

Перт, Австралия; Очень жарко; 100; 73; Немного прохладнее; 81; 70; Вт; 9; 58%; 3%; 8

Пномпень, Камбоджа; Частично солнечно; 94; 79; Облачно; 95; 79; Ю.Ш.; 6; 56%; 39%; 4

Прага, Чешская Республика; Ясно, солнечно; 44; 28; Ясно и солнечно; 49; 24; Калифорния; 7; 18%; 0%; 3

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; Облачно; 88; 75; Изолированный шторм; 90; 75; NE; 10; 79%; 61%; 6

Порт-о-Пренс, Гаити; несколько душевых кабин; 93; 66; душевые; 89; 67; ЮВ; 6; 56 процентов; 58 процентов; 8

Пхеньян, Северная Корея; Облака и солнце тепло; 61; 33; Переменная облачность; 67; 50; S; 9; 52%; 98%; 3

Кито, Эквадор; Периодические дожди; 65; 52; Периоды дождей; 63; 53; NW; 8; 77%; 100%; 5

Рабат, Марокко; ливни; 64; 51; Уточнение; 66; 48; СВ; 5; 75%; 21%; 3

Ресифи, Бразилия; Чубаскос; 88; 73; Чубаскос; 90; 76; Е; 6; 66%; 91%; 12

Рейкьявик, Исландия; С ранним ветром; 45; 34; Снегопад; 38; 31; S; 13; 67%; 67%; 1

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Очень жарко; 97; 66; Туманное солнце, холодное; 89; 63; JAN; 9; 20%; 1%; 8

Рига, Латвия; Облака и Солнце; 41; 30; Солнечно; 41; 27; СЗ; 7; 65%; 0%; 2

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Солнечно и тепло; 93; 77; Кратковременный шторм; 89; 76; W; 9; 63%; 46%; 5

Рим, Италия; Солнце; 59; 39; Облака и Солнце; 58; 33; ESE; 6; 53%; 4%; 3

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Несколько ливней; 83; 74; Частично солнечно; 84; 74; E; 16; 64; 67%; 10

Сан-Франциско, Соединенные Штаты; Солнечный; 66; 42; Солнце, некоторые облака; 57; 49; SW; 10; 65%; 42%; 5

Сан-Хосе, Коста-Рика; кратковременные дожди; 82; 62; изолированный шторм; 81; 62; январь; 9; 68%; 63%; 9

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; Солнце и облака; 83; 75; Несколько ливней; 82; 73; Калифорния; 14; 79%; 82%; 7

Санкт-Петербург, Россия; Облачно; 34; 28; Частично солнечно; 35; 25; ЮЮЗ; 5; 85%; 14%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Чубаскос; 73; 66; Чубаскос; 77; 65; N; 6; 79%; 71%; 11

Сана, Йемен; Облака и солнце; 83; 54; Частично солнечно; 81; 51; ЮЮЗ; 7; 15%; 1%; 10

Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный и приятный; 83; 56; Солнечный и приятный; 81; 58; SW; 6; 41%; 1%; 8

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; душевые; 85; 70; несколько душ; 85; 70; январь; 7; 71%; 82%; 9

Сан-Паулу, Бразилия; некоторые дожди; 58; 42; дождь днем; 56; 45; северо-запад; 6; 83; 96%; 1

Сиэтл, Соединенные Штаты; Облака и Солнце; 50; 42; Дожди позже; 51; 44; S; 7; 67%; 96%; 2

Сеул, Южная Корея; Облака и солнце тепло; 64; 31; Некоторое солнце; 64; 51; SW; 6; 72%; 75%; 4

Шанхай, Китай; Несколько часов солнечного света; 77; 59; Очень тепло, с солнечным светом; 77; 59; S; 11; 67%; 81%; 6

Сингапур, Сингапур; Некоторые душевые; 89; 76; Несколько душ; 91; 76; NNW; 8; 65%; 68%; 12

София, Болгария; Снег; 32; 19; Преимущественно облачно; 32; 14; ЮЗ; 9; 51%; 26%; 3

Сидней, Австралия; Несколько ливней; 75; 64; Много солнечного света; 75; 65; NE; 10; 63%; 58%; 7

Тайбэй, Тайвань; Солеадо; 80; 64; П/Солеадо; 82; 62; ЮВ; 10; 58%; 2%; 8

Таллинн, Эстония; Облака и Солнце; 36; 28; Солнечно; 38; 24; WSW; 5; 82%; 1%; 2

Ташкент, Узбекистан; Облачно; 59; 52; Дождь утром; 63; 53; Январь; 8; 83%; 100%; 1

Тегеран, Иран; изолированный шторм; 70; 49; переменная облачность; 62; 51; NNE; 7; 27%; 1%; 2

Тель-Авив, Израиль; порывы ветра; 57; 50; ливни; 57; 47; ЗЗН; 12; 50%; 42%; 2

Тбилиси, Грузия; Снег и дождь; 37; 30; Облака и Солнце; 39; 24; СЗ; 16; 70%; 23%; 4

Тирана, Албания; Частично подошва; 53; 28; Солнце; 54; 26; E; 5; 27%; 0%; 4

Токио, Япония; Туманное солнце; 61; 45; Туманное солнце; 66; 49; Калифорния; 9; 46%; 4%; 5

Торонто, Канада; Мягкая Невада; 35; 24; Холоднее; 28; 19; WNW; 23; 49%; 44%; 2

Триполи, Ливия; немного солнечного света; 62; 48; Облачно; 66; 55; Калифорния; 2; 53%; 65%; 3

Тунис, Тунис; Клиринг; 69; 54; Облачно, дожди; 66; 53; ЮШ; 11; 73%; 100%; 1

Улан-Батор, Монголия; Легкая Невиска; 46; 3; Холоднее; 30; 16; ESE; 7; 53%; 80%; 4

Ванкувер, Канада; Дождь и морось; 43; 38; Дождь; 48; 42; Январь; 5; 71%; 99%; 1

Варшава, Польша; Солнечный, умеренный; 37; 21; Переменная облачность; 43; 23; СЗ; 3; 36%; 0%; 3

Вена, Австрия; Солнечный, холодный; 40; 28; Солнечный, умеренный; 43; 30; ЮВ; 12; 27%; 0%; 4

Вьентьян, Лаос; солнечно и жарко; 91; 75; р/солнечно; 99; 74; ЮВЕ; 5; 43%; 4%; 10

Вильнюс, Литва; Увеличенный облачный покров; 37; 23; Переменный облачный покров; 42; 22; СВ; 8; 32%; 4%; 2

Веллингтон, Новая Зеландия; Клиринг; 71; 66; Облачно; 71; 58; SSE; 19; 80%; 26%; 1

Джакарта, Индонезия; Изолированный шторм; 88; 76; Изолированный шторм; 86; 76; Западный Уэльс; 11; 82%; 66%; 5

Янгон, Мьянма; осветляющие и жаркие; 101; 75; Облака и солнце; 102; 75; ЮЗ; 6; 42%; 2%; 10

Джидда, Саудовская Аравия; Холодный; 83; 73; Солнечный и Ницца; 84; 74; NNW; 13; 53%; 2%; 9

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