Мировой прогноз по Цельсию-kph

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в пятницу, 11 марта 2022 г.

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Город/местность, страна; погодные условия в пятницу; максимальная температура в пятницу (C); минимальная температура пятницы (C); погодные условия в субботу; максимальная температура субботы (C); минимальная температура субботы (C); направление ветра в субботу; скорость ветра в субботу (KPH); влажность в субботу (%); вероятность осадки суббота (%); индекс ультрафиолетового излучения в субботу.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Изолированный шторм; 33; 26; Изолированный шторм; 31; 25; ЮЮЗ; 16; 82%; 60%; 6

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Очень жарко; 38; 25; Солнце; 36; 23; Январь; 15; 27%; 0%; 8

Алеппо, Сирия; С ветром позже; 9; 1; Ливни; 8; 0; ЮЗ; 5; 64%; 82%; 2

Амстердам, Нидерланды; Некоторое количество солнечного света; 15; 9; Облачно; 14; 8; SSE; 23; 66%; 66%; 1

Анкоридж, США; Темпрано из Невады мягкий; 4; -1; Невада мягкий; 4; -4; N; 8; 70%; 93%; 1

Алжир, Алжир; Облачность; 16; 11; Некоторые дожди; 15; 8; ЮЗ; 23; 72%; 80%; 5

Ашхабад, Туркменистан; Несколько прохладнее; 14; 10; Низкий облачный покров; 15; 8; NW; 12; 74%; 69%; 1

Астана, Казахстан; Облачно и холодно; -8; -14; Небольшой снег; -11; -16; JAN; 26; 90%; 81%; 1

Асунсьон, Парагвай; Штормы; 25; 19; Облака и солнце; 26; 19; S; 16; 75%; 44%; 6

Афины, Греция; Несколько душевых; 6; 0; Несколько душевых; 7; 0; N; 14; 57%; 94%; 4

Окленд, Новая Зеландия; Частично солнечно; 22; 16; Переменный облачный покров; 26; 17; ЮЮЗ; 10; 56%; 28%; 2

Багдад, Ирак; Солнце и облака; 23; 10; Немного прохладнее; 17; 5; ЮЗ; 13; 33%; 0%; 2

Банда Ачех, Индонезия; Пара штормов; 31; 23; Пара штормов; 33; 22; Калифорния; 9; 76%; 75%; 6

Бангкок, Таиланд; Чубаскос; 35; 27; Частично солеадо; 36; 27; S; 10; 63%; 8%; 9

Барселона, Испания; Облачность; 15; 11; Периоды дождей; 14; 9; NE; 17; 82%; 96%; 1

Пекин, Китай; Облачно и умеренно; 14; 5; Ливни и мороси; 13; 4; E; 8; 65%; 78%; 2

Белград, Сербия; Солнечно; 4; -6; Солнечно, но холодно; 5; -5; ЮВ; 6; 42%; 0%; 4

Бангалор, Индия; Туманное солнце; 33; 19; Солнечно и приятно; 32; 20; E; 12; 23%; 0%; 11

Берлин, Германия; Солнечно; 6; -2; Ясно и солнечно; 9; -2; ЮВ; 16; 42%; 0%; 3

Богота, Колумбия; Дождливые периоды; 17; 11; Ливни; 18; 11; ЗНО; 9; 83%; 100%; 9

Бразилиа, Бразилия; Облака и солнце; 29; 19; Изолированный шторм; 28; 19; NNE; 8; 66%; 66%; 4

Братислава, Словакия; Солнечный, умеренный; 5; -5; Солнечный, неумеренный; 6; -4; ЮВ; 18; 31%; 0%; 4

Брюссель, Бельгия; Небольшое количество солнечного света; 17; 9; Преимущественно облачно; 14; 9; Ю.Ш.; 15; 61%; 66%; 1

Бухарест, Румыния; Снег; 2; -6; Облачно; 3; -5; ЮЮЗ; 9; 34%; 18%; 2

Будапешт, Венгрия; Солнечный, но холодный; 5; -7; Солнечный, умеренный; 6; -7; SSE; 8; 31%; 0%; 4

Буэнос-Айрес, Аргентина; Ницца, солнечная; 24; 12; Солнечно; 23; 13; NNE; 10; 67%; 0%; 7

Пусан, Южная Корея; Облака и солнце; 17; 10; Несколько ливней; 20; 14; ЮЗ; 11; 68%; 66%; 2

Бужумбура, Бурунди; Облака и солнце; 31; 19; Изолированный шторм; 30; 19; Январь; 11; 42%; 79%; 12

Калькутта, Индия; Брумозу; 32; 20; Соль Брумосо; 33; 20; ЮЗ; 7; 36%; 0%; 8

Каракас, Венесуэла; Изолированный шторм; 29; 19; Облачно, дожди; 29; 19; E; 6; 62%; 93%; 3

Ченнай, Индия; Клиринг; 34; 23; Солнечный свет; 34; 23; NNE; 11; 66%; 0%; 11

Чикаго, США; Ранний снегопад; 2; -11; P/Sunny; -3; -5; SW; 23; 38%; 49%; 4

Мехико, Мексика; Облачно; 27; 9; Соль; 25; 6; СВ; 9; 41%; 6%; 10

Кейптаун, Южная Африка; Солнце за облаками; 29; 19; Солнечно; 28; 17; ЗЗН; 12; 57%; 30%; 8

Коломбо, Шри-Ланка; Солнечный; 32; 23; Изолированный шторм; 31; 24; NE; 10; 74%; 65%; 12

Копенгаген, Дания; Солнце; 5; 0; П/Солеадо; 5; 1; ЮВ; 19; 63%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; Туман; 33; 19; Туманный и теплый; 35; 19; СЗЗ; 9; 41%; 0%; 6

Дакар, Сенегал; туманное солнце; 26; 19; Солнечный и приятный; 27; 19; NNE; 17; 48%; 0%; 10

Даллас, США; Айс Микс; 1; -3; Солнечный, но прохладный; 13; 3; S; 10; 35%; 2%; 6

Дар-эс-Салам, Танзания; Переменная облачность; 34; 25; Облачно; 33; 25; Январь; 19; 62%; 9%; 3

Денвер, Соединенные Штаты; Солнечный; 2; -6; Теплее; 13; 0; SW; 12; 33%; 4%; 5

Дили, Восточный Тимор; некоторые душевые; 33; 24; дождь; 32; 24; ESE; 7; 73; 73%; 78%; 12

Дублин, Ирландия; дождь утром; 11; 4; дождь днем; 10; 6; ЮВ; 19; 79%; 99%; 2

Душанбе, Таджикистан; Несколько прохладнее; 12; 10; Душевые; 20; 13; NNE; 12; 48%; 81%; 5

Каир, Египет; P/Солнечно; 16; 8; Частично солнечно; 16; 7; NNE; 18; 38%; 2%; 4

Ереван, Армения; дожди позже; 13; -2; скользкие; 4; -5; СВ; 9; 54%; 85%; 5

Стамбул, Турция; Ранний мягкий снегопад; 0; -3; Небольшой снег; 1; -3; N; 17; 70%; 93%; 3

Стокгольм, Швеция; Много солнечного света; 6; -3; Много солнечного света; 7; -4; ЮЗ; 8; 58%; 0%; 2

Гибралтар, Гибралтар; некоторые ливни; 17; 12; переменная облачность; 17; 13; ЗНО; 17; 67%; 71%; 4

Ханой, Вьетнам; Переменный облачный покров; 25; 20; Низкий облачный покров; 25; 20; SSE; 15; 76%; 44%; 2

Хараре, Зимбабве; Облака и солнце; 26; 15; Частично солнечно; 28; 16; ESE; 12; 47%; 31%; 12

Хельсинки, Финляндия; Облака и солнце; 3; -4; Солнечно; 4; -6; ЗЗН; 7; 79%; 3%; 2

Хошимин, Вьетнам; Несколько солнечных часов; 34; 25; Облачно и темно; 34; 26; ЮВ; 8; 52%; 29%; 4

Гонконг, Гонконг; P/Солнечный; 23; 16; Некоторое солнце; 26; 17; E; 12; 69%; 14%; 8

Гонолулу, США; Много солнечного света; 29; 22; Частично солнечно; 29; 22; JAN; 24; 55%; 12%; 9

Хайдарабад, Пакистан; Солнце и некоторые облака; 34; 24; Туманное солнце; 34; 23; ЮВ; 10; 26%; 4%; 10

Исламабад, Пакистан; Солнечно; 28; 14; Частично солнечно; 29; 15; N; 15; 40%; 0%; 3

Хартум, Судан; Немного прохладнее; 35; 19; Туманное солнце; 34; 19; N; 26; 13%; 0%; 10

Йоханнесбург, Южная Африка; Облачность; 25; 16; Частично солнечно; 26; 17; Калифорния; 7; 61%; 44%; 9

Кабул, Афганистан; Облачно и умеренно; 18; 5; Небольшое количество солнечного света; 15; 6; ЮЗ; 8; 51%; 3%; 6

Карачи, Пакистан; Солнечно и жарко; 36; 21; Туманное солнце; 36; 21; ЗЗН; 12; 31%; 0%; 8

Катманду, Непал; Много солнечного света; 25; 12; Туманное солнце; 28; 12; Западный Запад; 9; 44%; 1%; 8

Киев, Украина; Частично солнечно; 2; -6; Переменная облачность; 4; 0; СЗ; 13; 34%; 62%; 2

Кингстон, Ямайка; Несколько душевых; 30; 25; Соль; 31; 24; СВ.; 23; 55%; 30%; 10

Киншаса, Демократическая Республика Конго; Облачно; 33; 24; Изолированный шторм; 31; 24; ЮЗ; 9; 74%; 62%; 5

Куала-Лумпур, Малайзия; изолированный шторм; 32; 25; Расчистка; 33; 25; N; 8; 67%; 51%; 12

Гавана, Куба; Солнечный; 31; 21; Сильные ливни; 33; 18; N; 17; 57%; 91%; 7

Ла-Пас, Боливия; Небольшой дождь; 13; 5; Облачно, дожди; 12; 5; ЮЮЗ; 10; 76%; 99%; 4

Лагос, Нигерия; Облака и Солнце; 34; 28; Изолированный шторм; 32; 27; Западный Уэльс; 13; 73%; 66%; 3

Лима, Перу; Низкая облачность; 24; 19; Преимущественно облачно; 24; 19; ЮВ; 11; 75%; 44%; 4

Лиссабон, Португалия; Небольшие дожди; 16; 9; Дождь во второй половине дня; 16; 9; WSW; 14; 71%; 93%; 1

Лондон, Великобритания; Дождь, холод; 13; 8; Облака и солнце; 12; 7; SSE; 23; 69%; 71%; 3

Лос-Анджелес, США; Ясный, с солнцем; 23; 9; Солнце и некоторые облака; 26; 9; ЮВ; 11; 27%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Облачно; 30; 26; Облачно; 31; 26; ЮЗ; 12; 71%; 44%; 5

Мадрид, Испания; Небольшой дождь; 12; 4; Преимущественно облачно; 14; 8; ЮЗ; 10; 59%; 71%; 4

Мале, Мальдивы; Солнечный; 32; 27; Солнечный; 32; 27; СВ; 14; 62%; 8%; 12

Манаус, Бразилия; Штормы; 31; 24; Изолированный шторм; 31; 24; SSE; 8; 79%; 93%; 5

Манила, Филиппины; Несколько душевых; 33; 25; Некоторые души; 34; 26; Калифорния; 8; 59%; 91%; 6

Мельбурн, Австралия; Солнце и облака; 21; 11; Солнечно; 22; 13; ЮЮЗ; 13; 66%; 10%; 7

Майами, Соединенные Штаты; Солнечный, влажный; 28; 25; Изолированный шторм; 30; 15; NNW; 31; 56%; 45%; 8

Минск, Беларусь; Не очень круто; 2; -4; Переменная облачность; 3; -1; ЗСВ; 15; 31%; 22%; 1

Могадишо, Сомали; Частично солнечно; 33; 25; Облака и солнце; 33; 25; E; 22; 58%; 1%; 12

Монтевидео, Уругвай; Солнечный; 22; 15; Много солнечного света; 22; 12; JAN; 12; 52%; 1%; 7

Монреаль, Канада; Небольшой снег; 1; -1; Снег с бризом; 0; -10; ЗЗН; 24; 71%; 99%; 1

Москва, Россия; Не очень прохладно; 0; -7; Снег; 1; -2; NNE; 10; 68%; 80%; 1

Мумбаи, Индия; Много солнечного света; 36; 27; Солнечно и тепло; 36; 26; N; 9; 38%; 0%; 9

Найроби, Кения; Частично солнечно; 30; 14; Облачно; 30; 14; NNE; 19; 41%; 1%; 12

Никосия, Кипр; Ветреный; 11; 3; Ливни; 10; 1; ЮЗ; 12; 48%; 41%; 5

Новосибирск, Россия; Холодно; -13; -23; Солнце, холодно; -12; -23; СВ; 19; 75%; 0%; 3

Нью-Дели, Индия; Много солнечного света; 29; 17; Много солнечного света; 32; 19; WNW; 15; 43%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Частично солнечно; 11; 7; Дождь; 9; -5; WNW; 35; 70%; 97%; 1

Осака, Япония; переменное небо; 16; 7; Туманное солнце; 19; 8; WSW; 10; 69%; 11%; 5

Осло, Норвегия; Облачно и тепло; 4; -7; Облачно; 6; -7; NNE; 7; 47%; 0%; 1

Оттава, Канада; Снег; 0; -4; Снежный период; -3; -12; ЗЗН; 22; 64%; 93%; 1

Паго-Паго, Американское Самоа; Некоторые душевые; 34; 26; Душевые; 33; 26; E; 13; 61%; 59%; 12

Панама, Панама; ливни; 32; 24; Кратковременный шторм; 32; 24; NW; 15; 69%; 48%; 10

Парамарибо, Суринам; Кратковременный шторм; 29; 23; Изолированный шторм; 30; 24; E; 12; 76%; 86%; 7

Париж, Франция; Вечерний дождь; 16; 8; Облака и солнце; 12; 8; SSE; 12; 63%; 66%; 2

Перт, Австралия; Очень жарко; 38; 23; Немного прохладнее; 27; 21; Вт; 14; 58%; 3%; 8

Пномпень, Камбоджа; Частично солнечно; 35; 26; Облачно; 35; 26; Ю.Ш.; 9; 56%; 39%; 4

Прага, Чешская Республика; Ясно, солнечно; 7; -2; Ясно и солнечно; 10; -5; CA; 12; 18%; 0%; 3

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; Облачно; 31; 24; Изолированный шторм; 32; 24; NE; 15; 79%; 61%; 6

Порт-о-Пренс, Гаити; несколько душевых кабин; 34; 19; душевые кабины; 32; 19; ЮВ; 10; 56 процентов; 58 процентов; 8

Пхеньян, Северная Корея; Облака и солнце тепло; 16; 1; Переменная облачность; 19; 10; Юж; 14; 52%; 98%; 3

Кито, Эквадор; Периодические дожди; 18; 11; Периоды дождей; 17; 11; NW; 13; 77%; 100%; 5

Рабат, Марокко; ливни; 18; 11; Уточнение; 19; 9; СВ; 7; 75%; 21%; 3

Ресифи, Бразилия; Чубаскос; 31; 23; Чубаскос; 32; 25; Е; 10; 66%; 91%; 12

Рейкьявик, Исландия; С ранним ветром; 7; 1; Снегопад; 3; 0; S; 20; 67%; 67%; 1

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Очень жарко; 36; 19; Туманное солнце, холодно; 32; 17; JAN; 14; 20%; 1%; 8

Рига, Латвия; Облака и солнце; 5; -1; Солнечно; 5; -3; СЗ; 11; 65%; 0%; 2

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Солнечно и тепло; 34; 25; Кратковременный шторм; 32; 24; W; 14; 63%; 46%; 5

Рим, Италия; Солнце; 15; 4; Облака и Солнце; 14; 0; ESE; 10; 53%; 4%; 3

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Несколько ливней; 28; 24; Частично солнечно; 29; 24; E; 26; 64%; 67%; 10

Сан-Франциско, Соединенные Штаты; Солнечный; 19; 6; Солнце, некоторые облака; 14; 10; SW; 16; 65%; 42%; 5

Сан-Хосе, Коста-Рика; кратковременные дожди; 28; 17; изолированный шторм; 27; 17; январь; 15; 68%; 63%; 9

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; Солнце и облака; 28; 24; Несколько ливней; 28; 23; Калифорния; 22; 79%; 82%; 7

Санкт-Петербург, Россия; Облачно; 1; -2; Частично солнечно; 2; -4; ЮЮЗ; 9; 85%; 14%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Чубаскос; 23; 19; Чубаскос; 25; 19; N; 10; 79%; 71%; 11

Сана, Йемен; Облака и солнце; 28; 12; Частично солнечно; 27; 11; ЮЮЗ; 12; 15%; 1%; 10

Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный и приятный; 29; 13; Солнечный и приятный; 27; 14; SW; 10; 41%; 1%; 8

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; Душевые; 29; 21; Несколько душ; 29; 21; январь; 10; 71%; 82%; 9

Сан-Паулу, Бразилия; некоторые дожди; 15; 6; дождь днем; 13; 7; северо-запад; 10; 83%; 96%; 1

Сиэтл, Соединенные Штаты; Облака и Солнце; 10; 6; Дожди позже; 11; 7; S; 12; 67%; 96%; 2

Сеул, Южная Корея; Облака и Солнце тепло; 18; -1; Некоторое солнце; 18; 11; ЮЗ; 10; 72%; 75%; 4

Шанхай, Китай; Несколько часов солнечного света; 25; 15; Очень тепло, с солнечным светом; 25; 15; S; 18; 67%; 81%; 6

Сингапур, Сингапур; некоторые душевые; 32; 24; несколько душ; 33; 25; NNW; 13; 65%; 68%; 12

София, Болгария; Снег; 0; -7; Преимущественно облачно; 0; -10; ЮЗ; 14; 51%; 26%; 3

Сидней, Австралия; Несколько ливней; 24; 18; Много солнечного света; 24; 18; NE; 16; 63%; 58%; 7

Тайбэй, Тайвань; Солеадо; 27; 18; П/Солеадо; 28; 17; ЮВ; 16; 58%; 2%; 8

Таллинн, Эстония; Облака и Солнце; 2; -2; Солнечно; 3; -5; WSW; 8; 82%; 1%; 2

Ташкент, Узбекистан; Облачно; 15; 11; Дождь утром; 17; 12; Январь; 13; 83%; 100%; 1

Тегеран, Иран; изолированный шторм; 21; 10; переменная облачность; 17; 11; NNE; 11; 27%; 1%; 2

Тель-Авив, Израиль; порывы ветра; 14; 10; ливни; 14; 8; ЗЗН; 20; 50%; 42%; 2

Тбилиси, Грузия; Снег и дождь; 3; -1; Облака и Солнце; 4; -4; СЗ; 26; 70%; 23%; 4

Тирана, Албания; частично подошва; 11; -2; Солнце; 12; -3; E; 8; 27%; 0%; 4

Токио, Япония; Туманное солнце; 16; 7; Туманное солнце; 19; 10; Калифорния; 14; 46%; 4%; 5

Торонто, Канада; Мягкая Невада; 2; -5; Холоднее; -2; -7; WNW; 37; 49%; 44%; 2

Триполи, Ливия; Небольшое количество солнечного света; 17; 9; Облачность; 19; 13; Калифорния; 4; 53%; 65%; 3

Тунис, Тунис; Клиринг; 20; 12; Облачно, дожди; 19; 12; ЮШ; 17; 73%; 100%; 1

Улан-Батор, Монголия; Легкая Невиска; 8; -16; Холоднее; -1; -9; Калифорния; 11; 53%; 80%; 4

Ванкувер, Канада; ливни и моросящий дождь; 6; 3; дождь; 9; 6; январь; 8; 71%; 99%; 1

Варшава, Польша; Солнечный, умеренный; 3; -6; Переменная облачность; 6; -5; СЗ; 5; 36%; 0%; 3

Вена, Австрия; Солнечный, холодный; 4; -2; Солнечный, умеренный; 6; -1; ЮВ; 20; 27%; 0%; 4

Вьентьян, Лаос; Солнечный и жаркий; 33; 24; P/Солнечный; 37; 23; SSE; 7; 43%; 4%; 10

Вильнюс, Литва; Увеличение облачного покрова; 3; -5; переменный облачный покров; 5; -6; СВ; 12; 32%; 4%; 2

Веллингтон, Новая Зеландия; Клиринг; 22; 19; Облачно; 21; 15; SSE; 30; 80%; 26%; 1

Джакарта, Индонезия; Изолированный шторм; 31; 24; Изолированный шторм; 30; 24; Западный Уэльс; 17; 82%; 66%; 5

Янгон, Мьянма; Яркие и жаркие; 38; 24; Облака и солнце; 39; 24; ЮЗ; 9; 42%; 2%; 10

Джидда, Саудовская Аравия; Холодный; 29; 23; Солнечный и Ницца; 29; 23; NNW; 20; 53%; 2%; 9

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