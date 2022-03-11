Женщины в группе риска: гендерное насилие и эмоциональный стресс влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы

Существует распространенное мнение о том, что сердечно-сосудистые заболевания поражают в основном мужчин и в меньшей степени женщин. Однако данные показывают, что сердечные заболевания являются основной причиной смерти среди женского населения .

Согласно последним данным Министерства здравоохранения страны, обновленным в 2019 году, 48 530 женщин умерли в нашей стране от сердечно-сосудистых заболеваний, включая, среди прочего, гипертонические, ишемические заболевания сердца, сердечную недостаточность, цереброваскулярные заболевания и атеросклероз. В то время как за тот же период общее число смертей мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний было одинаковым: 48 402 человека.

«Женщины разделяют традиционные сердечно-сосудистые факторы риска с мужчинами, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и курение. Кроме того, женщины подвержены воздействию уникальных для женщин факторов риска: гендерное насилие и эмоциональный стресс недавно были признаны факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанными с женщинами, которые влияют на здоровье сердца . В то время как другие, такие как ранняя менопауза, осложнения беременности и некоторые заболевания, которые чаще встречаются у женщин, такие как аутоиммунные заболевания, также выделяются», - сказала доктор Ана Сальвати, президент Аргентинского кардиологического фонда и бывший президент Аргентинского общества кардиологов.

« В Аргентине каждая третья женщина умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, что представляет собой одну смерть каждые 11 минут, а каждая восьмая женщина страдает от рака молочной железы . Это означает, что сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенными, с самой высокой смертностью и что они могут быть изменены», - сказала кардиолог Бибиана Рубилар де Седжо, директор отдела сердца и женщин Аргентинского общества кардиологов (SAC) и заместитель секретаря Аргентинской кардиологии Фонд (FCA).

В Аргентине каждая третья женщина умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, что представляет собой одну смерть каждые 11 минут (Гетти)

Еще одна проблема заключается в недостаточной информированности общественности о сердечно-сосудистой медицине женщин . Опрос, проведенный в 2021 году Отделом сердца и женщин FCA среди 3500 аргентинских женщин (половина в возрасте от 46 до 65 лет), интересовался восприятием, знаниями и поведением женщин по профилактике сердечно-сосудистых факторов риска.

Результаты исследования были убедительными: 30,4% страдали гипертонией и 12,1% не знали своих значений артериального давления, 34,1% весили более 71 кг и имели окружность талии выше здоровых значений (до 88 см), 29,2% не знали своих значений холестерина и только 10,1% сообщили о привычках здорового образа жизни.

Кроме того, 30,7% курили в какой-то момент своей жизни, а половина респондентов имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания в близком окружении. Что касается физической активности, то только 55,7% выполняли не менее 150 минут физических упражнений в неделю, в то время как остальные 44,3% вели сидячий образ жизни.

Женщины в целом не знают, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди женского населения (Гетти)

Обеспокоенный этой ситуацией, Аргентинский кардиологический фонд (FCA) совместно с Аргентинским обществом кардиологов (SAC) через зону сердца и женщин «Доктор Лилиана Гринфельд» проведет информационную кампанию по сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин, ориентированную на население в целом и медицинское сообщество. Акция будет проходить по всей стране через региональные округа Аргентинского общества кардиологов.

Под лозунгом «ПРОВЕРЬ СВОЕ СЕРДЦЕ» (хэштег #TesteaTuCorazon) инициатива включает мероприятия, направленные на пропаганду здоровых привычек, распространение информации и повышение осведомленности о важности предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. « Кампания направлена на изменение воздействия сердечно-сосудистых заболеваний на население в целом и женщин, в частности, путем раннего контроля за состояниями, которые их вызывают », - сказал доктор Рубилар де Седжо.

В этом контексте в субботу, 12 марта, состоится художественное мероприятие и закрытие женской недели в Пуэрто-Мадеро, на Пуэнте-де-ла-Мухер. Во время мероприятия информацию о сердечно-сосудистом здоровье женщин и профилактике факторов риска можно загрузить с помощью QR-кодов.

Чтобы завершить женский месяц, в воскресенье 27 марта состоится «Женщины на велосипеде». Велопробег, организованный Министерством транспорта города Буэнос-Айрес и Alto Palermo Shopping в поддержку программы FCA Heart and Woman, отправляется из торгового центра.

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