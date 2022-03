Победители полудня Tris, 11 марта 2022 г.

Вы участвовали в розыгрыше Tris 11 марта 2022 года и хотите узнать, выиграли ли вы? Здесь вы можете проверить выигрышную комбинацию, опубликованную Predictions for Public Assistance of the National Lotery (Lotenal).

Защитите свой билет хорошо, это очень ценно, потому что это официальное доказательство того, что вы собираете деньги в случае выигрыша, храните их в надежном месте и позаботьтесь о том, чтобы с ним не обращались плохо.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня после соревнования, чтобы получить приз. По истечении этого периода право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Розыгрыш: 28393

Дата: 11 марта 2022 г.

Выигрышная комбинация: 45580

Если вы хотите увидеть живой розыгрыш этого и каждого из призов, проводимых Национальными лотерейными прогнозами, введите эту ссылку.

С понедельника по воскресенье пять раз в день победители розыгрыша Tris публикуются в зависимости от их модальности.

Модальности: Трис Полдень, который состоится в 13:00; Трис трех, который состоится в 15:00; Трис Экстра, который состоится в 17:00; Трис Семи, который выступает в 19:00; и Tris Classic, который наступает в 21:00.

Узнайте официальный список результатов розыгрыша Tris, количество призов и выигранные суммы здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Трис?

Люди могут играть в Трис, заплатив от одного песо с возможностью выиграть до 50 тысяч песо, а благодаря его различным способам шанс получить больше денег может увеличиваться в зависимости от сыгранных чисел и того, как они играются.

Для жеребьевки урны для голосования Трис выбирают наугад пять чисел, чтобы сформировать пятизначную цифру.

Вы можете играть в Tris, заполнив рулевое колесо с тремя квадратами: A, B и C, отметив их слева направо и сделав ставку на любой из режимов карандашом, синими или черными чернилами.

Другой способ игры - перечислить номера, с которыми вы хотите играть, агенту прогнозов, он введет их в систему без использования колеса, ему нужно будет только указать, сколько ставок он купит, дату розыгрыша, в котором он хочет участвовать, и режим.

Вы также можете записать номера на листе и передать их продавцу для ручного ввода.

Третий вариант - попросить продавца предоставить Тризматик, в котором все будет оставлено на волю случая, и система случайным образом выберет комбинацию чисел для каждой ставки, которую вы хотите сделать. Вам просто нужно указать, сколько номеров вы хотите сыграть, сколько вы хотите инвестировать и дату розыгрыша.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

