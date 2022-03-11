Победители Ганагато четверг, 10 марта 2022 г.

Сразу узнайте победителей розыгрыша Ганагато на сегодня, 10 марта 2022 года, опубликованного изданием «Прогнозы общественной помощи национальной лотереи» (Lotenal).

Позаботьтесь о своем билете, он очень ценен, потому что это официальное доказательство того, что вы собираете деньги в случае выигрыша, храните их в надежном месте и не потеряете.

Помните, что у вас есть только 60 календарных дней, считая со дня проведения соответствующего конкурса, чтобы получить приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация розыгрыша 2355 Ганагато составляет: 04, 05, 02, 04, 03, 03, 02 и 01.

Если вы хотите увидеть розыгрыш в реальном времени для этого и каждого из призов, проводимых Национальными прогнозами лотерей, перейдите по этой ссылке.

Gana Gato проводится три раза в неделю, каждый вторник, четверг и субботу, победители розыгрыша делятся в тот же день после 21:00.

Ознакомьтесь с полным списком результатов розыгрыша Win Cat, количеством призов и выигранными суммами здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как играть в Win Cat?

Win Cat - это числовой розыгрыш по мотивам известной игры «кот» по цене 10 песо.

Чтобы играть, вы должны заполнить номера от одного до пяти, восемь из девяти коробок кота, Национальная лотерея дает вам номер центра, поэтому вам не нужно заполнять его.

Вы можете напрямую диктовать номера, с которыми хотите играть, агенту прогноза, и он введет их в систему, не заполняя колесо.

Вы также можете применить режим Ganagatic, в котором игрок оставляет номера на своих устройствах, и система будет выбирать их случайным образом для вас.

Чтобы выиграть, вам понадобится как минимум три выбранных номера, совпадающие с числами в розыгрыше, и чтобы они образовывали прямые линии, как в традиционной игре.

Другой вариант - выбрать два числа, которые образуют прямую линию, и завершить «кошку», скрестив wild card в центре, номер, который дает вам Национальная лотерея.

Линии должны быть вертикальными, горизонтальными или поперечными в трех последовательных ячейках. Вы выигрываете с одной линии, чем больше у вас линий, тем больше выигрыш.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Она обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет прибыли тех, кого она получает.

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