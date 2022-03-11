Почему бывший чемпион мира попросил отменить бой между Канело и Биволом

Сауль Альварес принял решение снова побороться за пояс в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола. Эта новость была подтверждена в разгар неспокойного момента между Россией и Украиной, который привел к вторжению войск под командованием Владимира Путина в соседнюю страну. В этой связи бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал отменить поединок, чтобы продолжить санкции, применяемые к российским спортсменам в различных дисциплинах.

Во время одного из вмешательств, которые они провели для микрофонов BBC, бывший украинский спортсмен заверил, что «Bivo l нельзя допускать к бою. Ничего не против него или других спортсменов, дело в политике России. Каждый российский представитель должен быть подвергнут санкциям, потому что таким образом мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны».

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