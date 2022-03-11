Кто был самым молодым президентом Перу?

Многие политические лидеры прошли через Дворец правительства, которые стали президентами, некоторые из них были избраны народом, а другие из-за непредсказуемых обстоятельств. В настоящее время в Перу есть мастер Педро Кастильо в качестве президента до 2026 года, после победы на президентских выборах против лидер Народных сил Кейко Фухимори. Прежде чем познакомиться с этой панорамой в стране, знаете ли вы, кто был самым молодым президентом в нашей истории?

Некоторые имеют в качестве своего первого ответа имя Алана Гарсии, который достиг своего первого срока в возрасте 35 лет. Но прежде чем сесть на президентское кресло, был еще более молодой человек, который стал президентом и умер в раннем возрасте. Вы знаете, кто это?

Самым молодым президентом Перу был Фелипе Сантьяго Салаверри дель Солар. О его жизни известно, что он начал военную службу в 14 лет, в разгар сражений, происходивших в городе вице-королей. Когда он достиг совершеннолетия, он входил в состав батальонов, сражавшихся в Хунине и Аякучо. Он был одним из лидеров, которые продолжали борьбу и революцию, поощряя других присоединиться к делу.

Он стал генералом в 28 лет, а когда ему исполнилось 29 лет, он стал тридцатым президентом нашей страны. Он известен тем, что является одним из героев независимости, своей молодостью и лидерством, которым он владел и поддерживал.

КТО ТАКОЙ ФЕЛИПЕ САНТЬЯГО САЛАВЕРРИ ДЕЛЬ СОЛА

Он родился в Лиме 3 мая 1806 года. Его родителями были Фелипе Сантьяго Салаверри и Айерди, бухгалтер, и миссис Микаэла дель Солар. В 1820 году он поступил в школу Сан-Фернандо, чтобы изучать математику и философию, но через несколько месяцев, не зная родителей, бросил учебу, чтобы стать волонтером в Сан-Мартин в штаб-квартире Уаура.

Его мастерство и преданность делу выделили его среди сверстников, поэтому его принимали во внимание как часть важных сражений в истории Перу.

В 1833 году президент Гамарра назначил его заместителем префекта Такны, где он познакомился с Хуаной Перес, на которой женился и решил вести семейную жизнь, посвященную сельскому хозяйству. Чтобы следовать надлежащей правовой процедуре, он вернулся в Лиму только для того, чтобы попросить о своем отступлении.

Это был самый молодой человек, занявший пост президента в истории Перу.

В том же году Гамарра обвинил его в заговоре и, отдав приказ об аресте, распорядился о заключении в Чачапояс. Он дважды пытался сбежать от своих опекунов, чтобы добиться справедливости руками. В последней попытке он достиг своей цели и объединил усилия нового президента Луиса Хосе де Орбегосо.

Его деятельность, близкая к властям, привела его к тому, что он занял должность генерала. Новая цель, которую он поставил, заключалась в том, чтобы стать президентом. В отсутствие Орбегосо, и оставшись без охраны в Лиме, он начал восстание, в котором классы и солдаты поднялись в крепости Реал-Фелипе-дель-Кальяо.

Жертва обратилась за помощью к генералу Андресу де Санта-Крусу, президенту Боливии, и при его поддержке он въехал в Перу с 5000 солдатами. Салаверри объявил «войну до смерти боливийцев» и вышел навстречу захватчикам, чтобы изгнать их.

Он потерпел поражение в Сокабайе 7 февраля 1836 года и осужден за военные преступления, за которые был приговорен к смертной казни. Он был застрелен на площади Пласа-де-Армас в Арекипе 18 февраля 1836 года. Его последняя просьба была ручкой и бумагой, на которой он написал три документа: завещание, письмо жене и свой «Протест Америке» за его казнь.

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