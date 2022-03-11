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пятница 11 март 2022
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Россия

Кто был самым молодым президентом Перу?

В истории Перу есть важные герои, которым удалось стать лидерами этой нации. Вы их всех знаете?

11 март 2022

Многие политические лидеры прошли через Дворец правительства, которые стали президентами, некоторые из них были избраны народом, а другие из-за непредсказуемых обстоятельств. В настоящее время в Перу есть мастер Педро Кастильо в качестве президента до 2026 года, после победы на президентских выборах против лидер Народных сил Кейко Фухимори. Прежде чем познакомиться с этой панорамой в стране, знаете ли вы, кто был самым молодым президентом в нашей истории?

Некоторые имеют в качестве своего первого ответа имя Алана Гарсии, который достиг своего первого срока в возрасте 35 лет. Но прежде чем сесть на президентское кресло, был еще более молодой человек, который стал президентом и умер в раннем возрасте. Вы знаете, кто это?

Самым молодым президентом Перу был Фелипе Сантьяго Салаверри дель Солар. О его жизни известно, что он начал военную службу в 14 лет, в разгар сражений, происходивших в городе вице-королей. Когда он достиг совершеннолетия, он входил в состав батальонов, сражавшихся в Хунине и Аякучо. Он был одним из лидеров, которые продолжали борьбу и революцию, поощряя других присоединиться к делу.

Он стал генералом в 28 лет, а когда ему исполнилось 29 лет, он стал тридцатым президентом нашей страны. Он известен тем, что является одним из героев независимости, своей молодостью и лидерством, которым он владел и поддерживал.

КТО ТАКОЙ ФЕЛИПЕ САНТЬЯГО САЛАВЕРРИ ДЕЛЬ СОЛА

Он родился в Лиме 3 мая 1806 года. Его родителями были Фелипе Сантьяго Салаверри и Айерди, бухгалтер, и миссис Микаэла дель Солар. В 1820 году он поступил в школу Сан-Фернандо, чтобы изучать математику и философию, но через несколько месяцев, не зная родителей, бросил учебу, чтобы стать волонтером в Сан-Мартин в штаб-квартире Уаура.

Его мастерство и преданность делу выделили его среди сверстников, поэтому его принимали во внимание как часть важных сражений в истории Перу.

В 1833 году президент Гамарра назначил его заместителем префекта Такны, где он познакомился с Хуаной Перес, на которой женился и решил вести семейную жизнь, посвященную сельскому хозяйству. Чтобы следовать надлежащей правовой процедуре, он вернулся в Лиму только для того, чтобы попросить о своем отступлении.

Это был самый молодой человек, занявший пост президента в истории Перу.

В том же году Гамарра обвинил его в заговоре и, отдав приказ об аресте, распорядился о заключении в Чачапояс. Он дважды пытался сбежать от своих опекунов, чтобы добиться справедливости руками. В последней попытке он достиг своей цели и объединил усилия нового президента Луиса Хосе де Орбегосо.

Его деятельность, близкая к властям, привела его к тому, что он занял должность генерала. Новая цель, которую он поставил, заключалась в том, чтобы стать президентом. В отсутствие Орбегосо, и оставшись без охраны в Лиме, он начал восстание, в котором классы и солдаты поднялись в крепости Реал-Фелипе-дель-Кальяо.

Жертва обратилась за помощью к генералу Андресу де Санта-Крусу, президенту Боливии, и при его поддержке он въехал в Перу с 5000 солдатами. Салаверри объявил «войну до смерти боливийцев» и вышел навстречу захватчикам, чтобы изгнать их.

Он потерпел поражение в Сокабайе 7 февраля 1836 года и осужден за военные преступления, за которые был приговорен к смертной казни. Он был застрелен на площади Пласа-де-Армас в Арекипе 18 февраля 1836 года. Его последняя просьба была ручкой и бумагой, на которой он написал три документа: завещание, письмо жене и свой «Протест Америке» за его казнь.

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