Кто такие мексиканские миллионеры, владеющие футбольными командами

В Мексике есть предприниматели, которые, помимо владения бизнесом в различных секторах, вошли в мир спорта путем присвоения различных футбольных команд. Некоторые даже фигурируют в ежегодном рейтинге самых богатых людей Мексики, в том числе Эмилио Аскаррага Жана и владельца Banco Azteca.

После жестокого эпизода, произошедшего 5 марта на стадионе Коррегидора, во время матча между Керетаро и Атласом, клубы Лиги МХ и так называемые «баррас бравас», состоящие из фанатов, привлекли внимание общественности из-за события, в котором 26 человек получили ранения, так как указали официальные цифры.

Таким образом, предприниматели, которые владеют предприятиями, связанными с телевизионными станциями, цементными компаниями, компаниями по производству безалкогольных напитков, пищевыми добавками и букмекерскими конторами, стоят за некоторыми из самых популярных команд в Мексике. Одним из самых известных магнатов является Эмилио Аскаррага Жан, который также владеет компанией Televisa.

Одним из самых противоречивых и известных бизнесменов Мексики является Эмилио Аскаррага Жан, который унаследовал Grupo Televisa и Club America (ФОТО: ANTONIO CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

Этот спортивный клуб также был частью наследства, оставленного его отцом, Эмилио Эль Тигре Аскаррагой. Первым шагом Telesistema Mexicano к мысли о футболе как о новом телевизионном продукте было позиционирование футбольной команды в качестве главного героя, а именно Club America. 22 июля 1959 года на коротком листе бумаги Azcárraga Milmo купил у Америки Исаака Бессудо, владельца магазина прохладительных напитков Jarritos.

Еще одним из великих магнатов у руля спортивного клуба Гвадалахары является Амаури Вергара, который отвечал за бизнес своего отца после того, как 15 ноября 2019 года умер от остановки сердца. В настоящее время 34-летний мужчина отвечает за президентство и общее управление Omnilife-Chivas Group

По данным различных национальных СМИ, коммерческая недвижимость Вергара Мадригал, которая могла стать прямым наследством для 34-летнего магната, достигла 6 миллиардов мексиканских песо в год. Кроме того, консолидированная выручка ее компаний составила 6,413 млн мексиканских песо в 2016 году, а в 2018 году объем продаж ее предприятий составил 10,5 млрд мексиканских песо.

Амори Вергара возглавляет Chivas и Omnilife Group (Фото: twitter/ @Amauryvz)

Хорхе Хэнк Рон, брат бизнесмена-миллионера Карлоса Хэнка Рона, занимал пост муниципального президента Тихуаны с 2004 по 2007 год и владеет Grupo Caliente, букмекерской компанией, которая, в свою очередь, владеет командой Tijuana Xolos, имеющей собственный футбольный стадион.

Следует помнить, что сын политика из Институционно-революционной партии (PRI) Карлоса Хэнка Гонсалеса, процветающего бизнесмена в приграничном районе и владеющего командой «Белые петухи Керетаро», чей анимационный бар был частью бурного противостояния на стадионе Коррегидора.

Наконец, как и Аскаррага и Вергара, владеющие стадионами Ацтека и Акрон соответственно; Хэнк владеет стадионом Кальенте, который был открыт в ноябре 2007 года с целью создания команды первого дивизиона в городе Тихуана.

Помимо политического опыта, Хорхе Хэнк является владельцем букмекерской конторы Grupo Caliente (Фото: Омар Мартинес/Куартоскуро)

Наконец, другие предприниматели, которые стоят за некоторыми из самых известных футбольных команд Мексики, следующие:

1. Гильермо Альварес Куэвас, владелец цементной компании Cooperativa Cruz Azul и владеет одноименным спортивным клубом.

2. Хесус Мартинес Мунгия, владелец Pachuca Group и команды León.

3. Алехандро Ираррагорри, владелец компаний Santos Laguna, Atlas и Grupo Orlegi, которые занимаются спортом и развлечениями, девелопментом недвижимости, агробизнесом и страховыми брокерами.

4. Алехандро Родригес, владелец Tigres UANL, управляется компанией Synergia Deportiva из цементной компании CEMEX.

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