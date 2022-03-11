Кто такие мексиканские миллионеры, владеющие футбольными командами

В Мексике есть предприниматели, которые, помимо владения бизнесом в различных секторах, вошли в мир спорта путем присвоения различных футбольных команд. Некоторые даже фигурируют в ежегодном рейтинге самых богатых людей Мексики, в том числе Эмилио Аскаррага Жана и владельца Banco Azteca.
После жестокого эпизода, произошедшего 5 марта на стадионе Коррегидора, во время матча между Керетаро и Атласом, клубы Лиги МХ и так называемые «баррас бравас», состоящие из фанатов, привлекли внимание общественности из-за события, в котором 26 человек получили ранения, так как указали официальные цифры.
Таким образом, предприниматели, которые владеют предприятиями, связанными с телевизионными станциями, цементными компаниями, компаниями по производству безалкогольных напитков, пищевыми добавками и букмекерскими конторами, стоят за некоторыми из самых популярных команд в Мексике. Одним из самых известных магнатов является Эмилио Аскаррага Жан, который также владеет компанией Televisa.
Этот спортивный клуб также был частью наследства, оставленного его отцом, Эмилио Эль Тигре Аскаррагой. Первым шагом Telesistema Mexicano к мысли о футболе как о новом телевизионном продукте было позиционирование футбольной команды в качестве главного героя, а именно Club America. 22 июля 1959 года на коротком листе бумаги Azcárraga Milmo купил у Америки Исаака Бессудо, владельца магазина прохладительных напитков Jarritos.
Еще одним из великих магнатов у руля спортивного клуба Гвадалахары является Амаури Вергара, который отвечал за бизнес своего отца после того, как 15 ноября 2019 года умер от остановки сердца. В настоящее время 34-летний мужчина отвечает за президентство и общее управление Omnilife-Chivas Group
По данным различных национальных СМИ, коммерческая недвижимость Вергара Мадригал, которая могла стать прямым наследством для 34-летнего магната, достигла 6 миллиардов мексиканских песо в год. Кроме того, консолидированная выручка ее компаний составила 6,413 млн мексиканских песо в 2016 году, а в 2018 году объем продаж ее предприятий составил 10,5 млрд мексиканских песо.
Хорхе Хэнк Рон, брат бизнесмена-миллионера Карлоса Хэнка Рона, занимал пост муниципального президента Тихуаны с 2004 по 2007 год и владеет Grupo Caliente, букмекерской компанией, которая, в свою очередь, владеет командой Tijuana Xolos, имеющей собственный футбольный стадион.
Следует помнить, что сын политика из Институционно-революционной партии (PRI) Карлоса Хэнка Гонсалеса, процветающего бизнесмена в приграничном районе и владеющего командой «Белые петухи Керетаро», чей анимационный бар был частью бурного противостояния на стадионе Коррегидора.
Наконец, как и Аскаррага и Вергара, владеющие стадионами Ацтека и Акрон соответственно; Хэнк владеет стадионом Кальенте, который был открыт в ноябре 2007 года с целью создания команды первого дивизиона в городе Тихуана.
Наконец, другие предприниматели, которые стоят за некоторыми из самых известных футбольных команд Мексики, следующие:
1. Гильермо Альварес Куэвас, владелец цементной компании Cooperativa Cruz Azul и владеет одноименным спортивным клубом.
2. Хесус Мартинес Мунгия, владелец Pachuca Group и команды León.
3. Алехандро Ираррагорри, владелец компаний Santos Laguna, Atlas и Grupo Orlegi, которые занимаются спортом и развлечениями, девелопментом недвижимости, агробизнесом и страховыми брокерами.
4. Алехандро Родригес, владелец Tigres UANL, управляется компанией Synergia Deportiva из цементной компании CEMEX.
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