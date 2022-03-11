Когда я получу Anses: платежи за эту пятницу, 11 марта

Национальная администрация социального обеспечения (ANSES) сообщила, что сегодня выплачиваются пенсии, пенсии, универсальное пособие на ребенка, семейные пособия, пособие по беременности и питание для AUH, Home, Progressar и Food PAMI.

Уполномоченные отделения банков будут обслуживать пенсионеров, пенсионеров, пенсионеров и пенсионеров документами, заканчивающимися на 2, активы которых не превышают 36 676 песо.

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С помощью дебетовой карты сегодня они получают универсальное детское пособие и семейное пособие на ребенка с документами, заключенными в 2.

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С помощью дебетовой карты сегодня пособие по беременности взимается с держателей документов, заканчивающихся на 1.

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В рамках аргентинского плана борьбы с голодом Министерства социального развития Ансес поддерживает выплату программы Alimentar. Сегодня они взимают с держателей AUH документы, заканчивающиеся на 2 на одном и том же пенсионном счете.

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Anses и Министерство энергетики совместно продвигают домашнюю программу, в рамках которой предоставляется субсидия на покупку графинов в домах, не подключенных к сети природного газа. Сегодня эту льготу получают люди с документами, заключенными в 2.

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Благодаря стипендиям Progresar Anses и Министерство образования гарантируют молодым людям в стране право на завершение обучения. Сегодня они взимают с держателей в возрасте от 16 до 24 лет документы, заполненные в 2 и 3 годах.

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В этом месяце девятая чрезвычайная выплата в размере до 3000 песо осуществляется для людей, связанных с PAMI, которые получили пакет с едой, который был доставлен в центры престарелых до Covid-19, и для людей старше 85 лет с минимальной пенсией. Они получают платеж в тот же день и на тот же счет, что и кредит.

Более 900 000 мальчиков и девочек охвачены системой семейных пособий

Национальное управление социального обеспечения (Anses) сообщило, что более 900 000 детей и подростков из более чем 600 000 семей присоединились к системе семейных пособий благодаря увеличению предельного дохода семейной группы (IGF), а также индивидуальному доходу, необходимому для их получения.

Организация пояснила, что «с увеличением семейных и индивидуальных предельных значений число девочек и мальчиков, получающих ежемесячную надбавку к семейной заработной плате, увеличивается, поэтому в этом месяце они превышают 3,3 миллиона, что соответствует почти 2,2 миллионам семей, что является самым высоким показателем с момента ее создания в октябре 2021 года»

В этом контексте агентство указало, что потолок дохода семейной группы (необходимый для получения семейного пособия) составляет 210 278 песо и в настоящее время увеличивается до 316 731 песо, а в случае индивидуального дохода он составляет 105 139 песо и возрастает до 158 366 песо.

Во всех случаях индекс «обновляется в соответствии с изменением среднего налогооблагаемого вознаграждения стабильных работников (Ripte) в период с октября двух ближайших предыдущих лет, в данном случае между изменением в октябре 2021 года по сравнению с 2020 годом (50,62 процента)», говорится в заявлении Anses.

Организация пояснила, что «с ростом семейных и индивидуальных пределов число девочек и мальчиков, получающих ежемесячную надбавку к семейной заработной плате, увеличивается, поэтому в этом месяце они превышают 3,3 миллиона, что соответствует почти 2,2 миллиона семей, что является самым высоким показателем с момента ее создания в октябре 2021».

Наконец, в заявлении подчеркивается, что «между пособием и ежемесячной надбавкой домохозяйство с доходом до 98 756 песо (ранг I) получает 10 126 песо на каждую дочь и сына, а семьи с доходом от 98 756 до 144 838 песо (ранг II) получают 6830 песо за каждую дочь и сына.

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