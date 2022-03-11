WhatsApp Viral: чтобы не стать жертвой предполагаемого мошенника, упомянув «Армандо Мендозу»

Мошенник оказался обманутым. И мы не говорим о Саймоне Левиеве с его скандалами после документального фильма Netflix. На этот раз вирусная история, распространенная в снимках разговоров в WhatsApp, где Анхель ( @andrestercero11), человек из Гондураса, поделился моментом, когда предполагаемый мошенник попытался связаться с ним через Мета-приложение.
«Они не знают, как долго я ждал момента, когда они напишут мне об одном из этих мошенников», - написал Анхель в первом твите в теме. Он также поделился захватом разговора с человеком и сообщением с вопросом, знает ли он, какой родственник из-за границы ему пишет.
Вот где пользователю приходит в голову отличная идея: упомянуть Армандо Мендосу, и не просто кого-либо, а того, кто когда-то владел Ecomoda (известный в сериале Yo soy Betty, la uga' который является вирусным в Netflix).
Предполагаемый мошенник отвечает: «Сынок, это я, я думал, ты не заметишь», чтобы попытаться успокоить воду. Но Энджел быстро бросает ему комментарий о медицинской процедуре, которая оставила его неправильным. «Я рад дяде, я даже не мог хорошо ходить в последний раз, когда видел его», - написал пользователь, так как предполагаемый мошенник ответил любящим «сыном».
Чтобы следить за игрой в обман, Анхель решил попросить у своего «дяди» наклейки, потому что он потерял «данные Whatsapp». «Мой дядя Армандо больше не отвечал мне с тех пор, как я попросил у него наклейки». В конце концов, они не написали ему об этом вопросе снова, и история была в ожидании, если «Армандо Мендоза» успеет отправить наклейки, или он, конечно, беспокоится о финансах Ecomoda, поэтому он не смог ответить позже.
История стала вирусной в Твиттере, набрав более 3000 лайков и вызвала разговор с другими пользователями, которые поделились своим опытом с мошенниками и тем, как они следили за игрой, чтобы закончить их известным «троллингом».
ДА, ЭТО БЫЛА ВЕРОЯТНОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА.
Анхель Терсеро сообщил гондурасскому СМИ tunota.com, что узнал о возможной афере после того, как его 80-летняя бабушка стала жертвой одного из них, и что он даже почти внес депозит в 5000 лемпир.
«Я настоятельно рекомендую не делиться личной информацией любого рода с номерами WhatsApp или аккаунтами в неизвестных или анонимных социальных сетях», - сказал гражданин Гондураса, который стал вирусным в Twitter из-за своего опыта.
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