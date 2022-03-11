WhatsApp Viral: чтобы не стать жертвой предполагаемого мошенника, упомянув «Армандо Мендозу»

Мошенник оказался обманутым. И мы не говорим о Саймоне Левиеве с его скандалами после документального фильма Netflix. На этот раз вирусная история, распространенная в снимках разговоров в WhatsApp, где Анхель ( @andrestercero11), человек из Гондураса, поделился моментом, когда предполагаемый мошенник попытался связаться с ним через Мета-приложение.

«Они не знают, как долго я ждал момента, когда они напишут мне об одном из этих мошенников», - написал Анхель в первом твите в теме. Он также поделился захватом разговора с человеком и сообщением с вопросом, знает ли он, какой родственник из-за границы ему пишет.

Вот где пользователю приходит в голову отличная идея: упомянуть Армандо Мендосу, и не просто кого-либо, а того, кто когда-то владел Ecomoda (известный в сериале Yo soy Betty, la uga' который является вирусным в Netflix ).

Предполагаемый мошенник отвечает: «Сынок, это я, я думал, ты не заметишь», чтобы попытаться успокоить воду. Но Энджел быстро бросает ему комментарий о медицинской процедуре, которая оставила его неправильным. «Я рад дяде, я даже не мог хорошо ходить в последний раз, когда видел его», - написал пользователь, так как предполагаемый мошенник ответил любящим «сыном».

Чтобы следить за игрой в обман, Анхель решил попросить у своего «дяди» наклейки, потому что он потерял «данные Whatsapp». «Мой дядя Армандо больше не отвечал мне с тех пор, как я попросил у него наклейки». В конце концов, они не написали ему об этом вопросе снова, и история была в ожидании, если «Армандо Мендоза» успеет отправить наклейки, или он, конечно, беспокоится о финансах Ecomoda, поэтому он не смог ответить позже.

История стала вирусной в Твиттере, набрав более 3000 лайков и вызвала разговор с другими пользователями, которые поделились своим опытом с мошенниками и тем, как они следили за игрой, чтобы закончить их известным «троллингом».

Беседа 1. Захват Twitter.

Беседа 2. Захват Twitter.

Беседа 3. Захват Twitter.

Беседа 4. Захват Twitter.

Беседа 5. Захват Twitter.

ДА, ЭТО БЫЛА ВЕРОЯТНОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА.

Анхель Терсеро сообщил гондурасскому СМИ tunota.com, что узнал о возможной афере после того, как его 80-летняя бабушка стала жертвой одного из них, и что он даже почти внес депозит в 5000 лемпир.

«Я настоятельно рекомендую не делиться личной информацией любого рода с номерами WhatsApp или аккаунтами в неизвестных или анонимных социальных сетях», - сказал гражданин Гондураса, который стал вирусным в Twitter из-за своего опыта.

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