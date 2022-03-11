Какова цена топлива в Лиме и Кальяо сегодня, в пятницу, 11 марта?

С сегодняшнего дня различные краны в Лиме, Кальяо и регионах Перу повысили цены на различные виды топлива до 2,07 подошвы за галлон. Рост связан с конфликтом между Россией и Украиной, согласно PetroPeru, который вредит карманам пользователей.

Таким образом, в различных кранах Lima и Callao цена на бензин составляет более 22 подошв (октан 97), а самый дешевый - 20 подошв.

По данным Osinergmin, 95 газохол превышает 21 подошву на галлон в 23 районах столицы, таких как Сан-Исидро, Мирафлорес, Сурко и другие.

Так же как и газохол 90 теперь на 20 подошвах.

Согласно заявлению PetroPeru, «ситуация в Европе делает наши закупки сырой нефти, ресурсов и готовой продукции более дорогими и ставит устойчивость поставок в стране в чрезвычайную ситуацию».

Рост цен колеблется от 5% до 13%, что является максимальным увеличением на 1,76 подошвы, но прейскурантные цены на завод Repsol в Лиме выросли до 2077 солей с 3 марта.

Оба нефтеперерабатывающих завода в Лиме и Кальяо поставляют топливо в столичные краны, и это увеличение будет отражаться до тех пор, пока будет продолжаться конфликт между Россией и Украиной.

В таблице, представленной в пресс-релизе, увеличение количества топлива составляет 5 процентов и 13 процентов для различных марок топлива.

- Бутилированный сжиженный газ: цена с сегодняшнего дня составит 3,18

- LPG Granel: с 3,40 до 3,62 подошвы

- Газохол 97: с 12,09 до 13,58 подошв

- Газохол 95: с 11,98 до 13,43 подошвы

- Газохол 90: с 11,72 до 13,09 подошвы

- Газохол 84: с 11,33 до 12,76 подошв

- Дизель B5 S-50 UV: цена не отличается от подошвы 11,54

- Дизель В5 С-50: из 13,50 а 15,26 подошвы

- Индустриальное масло 6: с 11,10 до 11,64 подошвы

- Индустриальное масло 500: с 10,84 до 11,33 подошвы

Какова цена бензина сегодня на кранах?

Facilito, заявка Osinergmin указывает, что цена галлона 84-октанового бензина колеблется между S/18.76 и S/22.90 в столичных округах в эту пятницу.

- Узнать цену во всех районах можно ЗДЕСЬ.

Какова цена на нефть (дизельное топливо) сегодня в кранах?

В эту пятницу дизельное топливо DB5 S-50 (нефть) находится на уровне от S/15,67 до S/19,75 за галлон в столичных кранах.

- Цены на нефть уточняйте ЗДЕСЬ.

Какова цена газового шара?

10-килограммовый газовый баллон, который не растет, фиксирует цены в районах столицы в диапазоне от S/35,50 до S/66,90.

Самые низкие цены зафиксированы в помещениях, расположенных в таких районах, как Сан-Хуан-де-Луриганчо, Карабайльо, Индепенденсия, Лос-Оливос и Ате, где можно найти цены от 35 до 48 подошв.

С другой стороны, в Серкадо-де-Лима, Санта-Анита, Сан-Мартин-де-Поррес, Ла-Виктория и Вилья-Эль-Сальвадор цены выше 50 подошв.

В то время как самые дорогие цены от 65 до S/66,90 находятся в округах Магдалена, Сурко, Линс, Мирафлорес и Суркильо.

- Цены смотрите ЗДЕСЬ.

Какова цена транспортных средств, работающих на природном газе (NGV)?

Есть некоторые краны, где СПГ продается по цене от 1,95 S/1,95 за кубический метр, но, учитывая увеличение, объявленное PetroPeru, он находится в нескольких заведениях с более чем двумя подошвами.

В то время как LPG превышает 10 солнц, что вызывает дискомфорт у водителей, особенно водителей такси.

- Цены смотрите ЗДЕСЬ.

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