Что такое технология NFT и почему некоторые считают, что это лучший способ увеличить продажи книг

Бразильский издательский рынок, крупнейший в Латинской Америке, в 2021 году вырос на 30%; однако цифры показывают, что продажи книг в 2022 году медленно растут, поэтому издательская индустрия ищет новые и более эффективные способы получения финансовых ресурсов для поддержки литературного творчества, среди которых, похоже, есть обнаруженный в так называемых «невзаимозаменяемых токенах» (или NFT), новую возможность расширить охват и получить доход с помощью новых альтернатив.

Что такое невзаимозаменяемые токены?

Невзаимозаменяемый токен, на английском языке, Non-Fungible Token, представляет собой особый тип криптографического токена, который позволяет нам гарантировать цифровое владение платным контентом, таким как электронные книги, аудиокниги, подкасты и т. Д., Основываясь на четырех характеристиках: они уникальны, неделимы, передаются и имеют возможность доказать свои дефицит в цифровом мире, где они уже используются в коммерциализации художественных и дизайнерских произведений, а теперь и в издательском мире.

Несмотря на преимущества, эту технологию критикуют за высокую стоимость энергии и углеродный след, связанный с проверкой транзакций, а также за частое использование в виртуальном мошенничестве.

Точно так же эта новая тенденция стала центром споров и сомнений в том, что она действительно полезна для подтверждения права собственности на рынке без особого регулирования. Невзаимозаменяемые токены, в отличие от криптовалют, таких как биткойн, и многих сетевых токенов, не являются взаимозаменяемыми.

Логотип рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea виден через увеличительное стекло среди элементов NFT, отображаемых на его веб-сайте, на этой иллюстрации, сделанной 28 февраля 2022 года. REUTERS/Флоренция Ло/Иллюстрация

Среди наиболее заметных историй успеха в переходе на NFT - история японской писательницы Миюки Оно, которая позиционировала себя как одна из первых фигур в издательском мире, решившихся на эту новую бизнес-модель, превратив свою книгу «Чистый» (2020), первоначально опубликованную Hayakawa Publishing, в NFT формат. История, столь же противоречивая, сколь и уникальная, сосредоточенная на женщине, которой приходится потреблять мужчин, чтобы забеременеть, рассказывает о главной героине, когда она справляется с задачей пожирать свою добычу.

Текст стал настоящей «вирусной сенсацией» и одной из самых успешных книг в категории романов в Apple Books, подтвердив его важность как редакционной статьи, доступной для продажи в версии NFT, а также двух английских версий, переведенных Лорел Тейлор и Калау Алмони.

Проект также направлен на повышение авторитетности переводчиков и, таким образом, предоставление им большей финансовой поддержки и устойчивости их работы в сочетании с феноменом, который сделал японские романы все более популярными во всем мире. Однако эта хорошая новость омрачается нехваткой переводчиков для удовлетворения спроса, что может быть связано со структурой японской издательской системы, поскольку многие переводчики вынуждены выполнять эту задачу неполный рабочий день или в качестве хобби из-за отсутствия финансовых возможностей.

Миюки Оно рассказала о проблемах в заявлении для проекта Pure NFT: «Этот проект может стать шагом к дальнейшему росту японских романов и литературы, побуждая талантливых переводчиков больше работать над японской литературой и компенсируя их через систему NFT по мере того, как их работа приобретает новую актуальность для прибыль и не должна зависеть исключительно от издателей».

На OpenSea, онлайн-рынке, посвященном торговле NFT, в Нью-Йорке, доступны три версии NFT. Аукцион действителен и продлится до 28 мая 2022 года.



