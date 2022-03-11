О каком качестве образования идет речь?

zzzznacg2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 19: Despues de siete meses los alumnos de septimo grado vuelven a tener clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. FOTO NA: MARCELO CAPECEzzzz

Великий социолог Дэниел Белл написал в 1970-х годах текст под названием «Культурные противоречия позднего капитализма». В этой работе автор указал, что существует несоответствие между типом организации, требуемой экономической сферой, и нормами самореализации, диктуемыми культурой. Автор утверждал, что две сферы, которые исторически были объединены для создания одной и той же структуры характера, а именно пуританства, были разделены, и принципы экономической сферы и культуры ведут людей в противоположном направлении.

Белл упомянул об изменениях в образе жизни и лежащих в его основе ценностях, вызванных растущей индустриализацией и появлением общества потребления. Новый этап отказался от жертвоприношения и отсрочки удовлетворения в стремлении к долгу и подогрел желание и поиск его постоянного удовлетворения. Она отказалась от пуританской экономии и поощряла приятный и комфортный образ жизни благодаря владению товарами и услугами, предлагаемыми рынком.

Это культурное изменение привело к трансформации менталитета, которая действовала в противоположном направлении, чем представлял Белл. Они сформировали ориентацию на технологическое производство, которое произвело революцию во всех измерениях человеческой жизни. Разработка инструментов, которые преодолели барьеры времени и места и сделали доступными для всех великих театров мира и всей совокупности доступных знаний. Правда, не все — клумба из роз, есть те, у кого зловещая интерпретация прогресса технологий. Это не то, о чем я собираюсь говорить в этом тексте. Я обращаюсь к этому вопросу только для того, чтобы показать, с одной стороны, культурную пропасть, отделяющую нас от пуританских ценностей начала 20-го века, и, с другой стороны, чтобы отметить значимость культуры в преобразовании мира .

Цифровая эра, в которую мы уже вступили, — это отсылка к творчеству и способности человека решать свои собственные траектории. Это эпоха крайнего индивидуализма и, следовательно, огромный спрос на приобретенные навыки.

Жертва не требуется, но для успешного построения собственного жизненного пути требуются личные навыки. Мы не просим послушания, а творческого подхода, не жестких графиков, а ответственности за результат.

Современная школа социализировала своих учеников в ценностях первого периода индустриального капитализма. Он сделал удовольствие плохим словом, желал начала зла и пожертвовал величайшими добродетелями. Символом того времени был пример хорнеро, который построил свой дом, и муравьев, которые все лето работали, чтобы хранить еду.

Социализация была усилена методом вознаграждений и наказаний, который применялся с помощью системы оценки, используемой в классификационном смысле, в котором проводилось различие между теми, кто «не дает головы», и «разумными», между «ленивыми» и «трудолюбивыми». Будущее детей и молодежи было определено в этой игре на стульях, где одни сидели, а другие кончались. Ответственность лежала за учащимися, их семьями или социальными обстоятельствами. Никогда из школы.

Сегодня мы знаем, что все дети могут учиться, что нет ленивых людей, а есть немотивированные, что процент детей, которые не могут учиться, очень низок . Случается так, что школа не изобрела себя заново, чтобы обучать всех. В нашей стране мы многое сделали для включения ранее исключенных в школу и ничему не научились.

Если каждый может учиться, кажется, что нецелесообразно связывать качество образования с возрождением системы наказаний, которая усиливает задержки, повторение и восстанавливает жертву исследования.

Напротив, образование нашего времени должно (и во многих случаях может) превращать школу в пространство удовольствия от обучения, поощряя и развивая любознательность и индивидуальные способности и педагогику, знания, способные обучать всех детей вне их разнородных условий происхождения.

Это не иллюзорное утверждение, это не недостижимая цель. В мире есть такие педагогические предложения. Спрос на качество образования не должен возвращаться в школу в начале XX века, а наоборот, должен двигаться к модели в соответствии с ценностями и требованиями этого исторического момента.

Не восстановление системы наград и наказаний, введенной более века назад, спасет наше образование. Не социализация ценностей общества первой половины прошлого века позволит нашим новым поколениям управлять собственным существованием.

Единственный способ вернуться к качественному образованию — это трансформировать школу, вступая в диалог с современной культурой и требуя, чтобы каждый из агентов образования отвечал за результаты своей работы.

Мы не выступаем за то, чтобы школа не преподавала и, следовательно, не контролировала обучение. Напротив, мы призываем к созданию школы 21 века, которая гарантирует всем детям необходимое обучение в этом столетии и с моделью общения, которая позволит им контролировать свое существование в гипер-индивидуалистическом мире.

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