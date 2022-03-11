Каковы цены на бензин в Мексике 11 марта

Разве вы не знаете, сколько стоит топливо в Мексике? Здесь мы расскажем вам, каков средний литр бензина и дизельного топлива 11 марта. Помните, что стоимость топлива меняется каждый день, поэтому важно знать его стоимость.

: 21 231 песо: 23 201 песо: 22 685 песо

Цены сообщаются владельцами разрешений онлайн в соответствии с обязательство, установленное в Соглашении No. A/041/2018 Комиссии по регулированию энергетики.

Стоимость топлива может варьироваться в Мексике из-за множества факторов, таких как справочные расходы, налоги и логистика.

Базовая стоимость основана на международных ценах на нефть, поскольку нефть котируется в долларах во всем мире, поэтому средняя стоимость бензина изменяется в зависимости от обменного курса доллара и песо.

В Мексике налог также уплачивается за потребленное топливо, называемый Федеральным акцизным налогом на производство и услуги (IEPS), который определяется Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) и влияет на цену на бензин.

Затраты также могут измениться по логистическим причинам, например, по транспортировке и хранению, если цены на топливо вырастут при транспортировке нефти и очищенного бензина в трубах или на судне, затраты увеличатся.

Другие факторы, влияющие на стоимость топлива, определяются географическим положением.

Узнать цену на бензин по сезону

Чтобы проверить цену на бензин по сезону, вы можете перейти на следующий официальный сайт правительства Мексики.

Федеральная прокуратура по защите прав потребителей (Profeco) также предоставляет пользователю доступ к сайту, чтобы предоставить актуальную информацию о заправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам во всей Мексике.

Страница Profeco называется «Кто есть кто в бензине», которая построена на отчетах Комиссии по регулированию энергетики (CRE) о розничной продаже бензина и дизельного топлива. Чтобы получить к нему доступ, вы можете перейти по следующей ссылке.

Profeco также предлагает пользователям приложение Litro X Llitro, доступное на iOS и Android, где вы можете сравнивать цены на близлежащих заправочных станциях, а также подавать жалобы и жалобы.

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